Wtorek 8 lutego 2022 Brytyjscy politycy chcą, aby ARM Ltd. był notowany na tamtejszej giełdzie

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:27 Chociaż nie ogłoszono jeszcze żadnych oficjalnych informacji o nieudanym przejęciu ARM przez Nvidia, to według doniesień skutkiem braku realizacji tej transakcji może być decyzja o wejściu ARM na giełdę. Przypomnijmy, że SoftBank z siedzibą w Japonii kupił ARM w 2016 roku za 24 miliardy funtów. Przed zakupem, ARM był notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a obecnie pogłoski mówią, że w przypadku decyzji o powrocie ARM na giełdę, jego właściciel, Softbank wybierze raczej giełdę nowojorską. Część brytyjskich polityków rozpoczęła już starania o to, aby ARM Ltd. był notowany na brytyjskiej giełdzie.



„Arm jest wiodącą brytyjską firmą technologiczną o strategicznym znaczeniu krajowym i ważnym lokalnym pracodawcą” — powiedział Anthony Browne, członek konserwatystów Cambridge South. „Jeśli zostanie wprowadzony na giełdę, powinien to zrobić w Londynie, a nie w Nowym Jorku lub gdzie indziej, aby zapewnić, że jego interesy i interesy inwestorów są zgodne z naszym narodowym interesem”.



Według innych nieoficjalnych informacji na ostatnim posiedzeniu zarządu Nvidia podjęto decyzję o rezygnacji z dalszych prób zakupu ARM Ltd, a obecnie ta decyzja oczekuje na oficjalne ogłoszenie.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.