Toshiba zapowiada HDD o pojemności 26 TB w tym roku, 35 TB w 2025 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Toshiba | 15:17 Niegdyś podstawowy element każdego laptopa i komputera, czyli mechaniczny twardy dysk typu HDD powoli odchodzi do lamusa. Rok 2020 był pierwszym w historii, którym sprzedaż dysków SSD była większa aniżeli dysków HDD. Dyski półprzewodnikowe w 2020 roku zostały sprzedane w liczbie 333 milionów sztuk, a dyski mechaniczne typu HDD w liczbie 260 milionów sztuk - co było wynikiem gorszym o 18 procent od sprzedaży tego typu dysków w 2019 roku. Trudno dziwić się tej sytuacji biorąc pod uwagę, że pomiędzy 2014 a 2020 rokiem dyski HDD nie zdołały nawet podwoić swojej pojemności, a wzrost ich wydajności w tym okresie jest symboliczny.



Jedynym rynkiem na którym klasyczne dyski HDD wciąż trzymają się dość dobrze jest rynek centrów danych, gdzie modele o wysokiej pojemności są używane do składowania danych.



Plany dalszego rozwoju dysków HDD dla centrów danych przedstawiła własnie Toshiba. Jak z nich wynika, w 2022 roku do sprzedaży mają trafić nowe dyski HDD o pojemności 26 TB, które zostały już oficjalnie zaprezentowane w informacji prasowej. Wykorzystają one technikę zapisu przy asyście mikrofal typu MAS-MAMR, a łącznie będą składać się z 10 talerzy.



W 2023 roku Toshiba zamierza wprowadzić do sprzedaży dyski HDD o pojemności 30 TB, składające się łącznie z 11 talerzy, a w 2025 roku modele mieszczące 35 TB danych, wykorzystujące zapis wspomagany ciepłem (HAMR - Heat Assiseted Mangetic Recording). Następnie najwcześniej w 2026 roku w ofercie pojawi się druga generacja dysków z zapisem typu HAMR, o pojemności nie niższej niż 40 TB.







