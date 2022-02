Wtorek 8 lutego 2022 Ponad 3 mln użytkowników Steam korzysta z okularów VR

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:29 Wirtualna rzeczywistość dawniej była domeną filmów typu science-fiction. W ostatnich latach technologia poszła jednak do przodu, a dzisiaj okulary VR nie są już niczym zaskakującym. Od co najmniej kilku lat w ofercie różnych producentów znajdują się przeznaczone dla graczy okulary wirtualnej rzeczywistości takie jak min. Oculus Rift i Quest, Valve Index, HTC Vive Pro, Samsung Odyssey, Acer OJO czy ASUS WMR HC102, a w ostatnim czasie ich oferta powiększyła się o budżetowe modele mniej znanych producentów. Ze statystyk podanych przez Steam wynika, że już 3,4 miliona osób, tj. 2,14 procent użytkowników platformy korzysta do grania z okularów VR.



Jest to około 3-krotny wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat. Spośród producentów, wśród użytkowników Steama najbardziej popularne są okulary firmy Oculus (46 procent użytkowników), a kolejne pozycje zajmują okulary Valve (14,4 procent), HTC (11,2 procent) i Microsoft (5 procent).







