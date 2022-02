Wtorek 8 lutego 2022 Western Digital prezentuje nowy dysk WD_BLACK SN770 NVMe SSD

Autor: Adam | 14:51 Western Digital wprowadza do oferty najnowszy WD_BLACK SN770 NVMe SSD. Nowy dysk producent kieruje do użytkowników, którzy modernizują swoje komputery PC i zależy im na wyższej wydajności w zapisie i odczycie danych. WD_BLACK SN770 NVMe SSD wyposażony jest w interfejs PCIe Gen4, zapewniający szybkość odczytu danych na poziomie 5,150MB/s (modele 1TB oraz 2TB). Nowy dysk jest doskonałym rozwiązaniem dla graczy, którzy planują migrację do PCIe Gen4 – choć jednocześnie jest również wstecznie kompatybilny z Gen3. Urządzenie zaprojektowano z myślą o graniu na PC – nadaje się ono dla użytkowników, którzy chcą zmodernizować i zwiększyć wydajność swoich komputerów.



“Coraz więcej graczy planuje migrację do systemów PCIe Gen4 – dlatego wiemy, jak ważna jest dostępność do szerokiej gamy niezawodnych urządzeń, które pozwolą wynieść wydajność ich komputerów na nowy poziom. Premierowy WD_BLACK SN770 NVMe SSD sprawia, że rozwiązania Gen4 stają się bardziej dostępne i pozwalają graczom na cieszenie się jeszcze bardziej płynną i szybką rozgrywką” – mówi Norbert Koziar, Western Digital.



Nowy WD_BLACK SN770 NVMe SSD jest już dostępny w sklepie online Western Digital oraz również w ofercie wybranych partnerów handlowych, w cenie od 59 do 269 USD (MSRP USD). Urządzenie dostępne jest w wersjach o pojemności 250GB, 500GB, 1TB oraz 2TB.







