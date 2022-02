Czwartek 10 lutego 2022 Zanieczyszczone surowce zepsuły pamięci NAND Flash w fabrykach WD

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:49 Western Digital poinformował, że wskutek zanieczyszczeń materiałów jakie zostały zastosowane do produkcji, doszło do uszkodzenia pamięci NAND Flash wytwarzanych w dwóch jego fabrykach zlokalizowanych w Yokkaichi i Kitakami. Straty są znaczących rozmiarów - łączna redukcja dostępności pamięci flash wyniesie około 6,5 esksabajta, czyli ponad 6 500 000 terabajtów. W liczbie tej zawierają się zarówno wyprodukowane wadliwe pamięci NAND Flash, jak i te które nie zostaną wyprodukowane wskutek przymusowej przerwy w produkcji.



Aktualnie Western Digital ściśle współpracuje ze swoim partnerem joint venture, firmą Kioxia, w celu wdrożenia niezbędnych środków, które jak najszybciej przywrócą obydwie fabryki do normalnego stanu operacyjnego. Firma prowadzi też dochodzenie wewnętrzne aby określić źródła zanieczyszenia surowców, jakie zostały użyte do produkcji.



