Czwartek 10 lutego 2022 Komisja Europejska proponuje ustawę o układach scalonych

Autor: Zbyszek | 18:43 Komisja Europejska zaproponowała dziś przyjęcie ustawy wprowadzającej pakiet środków i inwestycji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw układów scalonych oraz poprawę pozycji UE na globalnym rynku układów scalonych. Niedawne globalne niedobory półprzewodników wymusiły czasowe zamknięcie fabryk w wielu sektorach, od fabryk produkujących samochody, po urządzenia medyczne. Na przykład w sektorze motoryzacyjnym produkcja pojazdów w niektórych państwach UE zmniejszyła się w 2021 roku o jedną trzecią. Uwidoczniło to politykom z UE obecną bardzo dużą zależność europejskich producentów od dostaw układów scalonych z państw azjatyckich.



Ustawa o układach scalonych to dokument składający się z kilku części, określający sposoby poprawy obecnej sytuacji związanej z niedoborem układów scalonych, jak również bardziej długofalowe działania mające na celu zwiększenie roli państw UE w globalnej produkcji układów scalonych. Ustawa zakłada wydanie łącznie 43 miliardów Euro, z przeznaczeniem na badania i rozwój oraz budowę europejskich fabryk układów scalonych.



Ustawa zakłada m.in:

- wdrożenie mechanizmu koordynacji między państwami członkowskimi a Komisją Europejską w zakresie monitorowania dostaw półprzewodników, szacowania popytu i przewidywania niedoborów.

- fundusz InvestEU wspierający start-upy skupione na rozwoju innowacji z dziedziny układów scalonych

- Chips for Europe czyli znaczące środki finansowe z przeznaczeniem na rozwój własnych procesów litograficznych od podstaw, a docelowo ich fabryk. Finansowanie będzie przeznaczone m.in. na badania i rozwój, szkolenia inżynierów, zakup i wdrażanie narzędzi do projektowania półprzewodników, zakup linii pilotażowych do prototypowania, testowanie i eksperymentowanie z próbkami układów scalonych.





Przypomnijmy, że to kolejne przedsięwzięcie dotyczące układów scalonych. Wcześniej, końcem grudnia 2020 roku 17 państw Unii Europejskiej podpisało porozumienie o wspólnym opracowaniu i wdrożeniu procesu litograficznego 2nm oraz co najmniej jednego niskonapięciowego procesor o ogólnym przeznaczeniu. Powstały mikroprocespr ma korzystać z w pełni autorskiej technologii, niepowiązanej z prawami patentowymi pochodzącymi od obcych podmiotów (np. z Chin lub USA). Państwa które podpisały tamto porozumienie zobowiązały się przeznaczyć na jego realizację łąćżnie około 145 miliardów Euro.



