Poniedziałek 14 lutego 2022 GeForce RTX 3050 z rdzeniem GA107 będzie miał niższy wskaźnik TDP

Autor: Zbyszek | źródło: Igors Lab | 18:31 W styczniu do sprzedaży trafił GeForce RTX 3050, czyli dotychczas najtańsza i najwolniejsza karta graficzna z serii Ampere. Karta dysponuje 8GB pamięci GDDR6 14 Gbps ze 128-bitową magistralą (przepustowość 224 GB/s) oraz chipem GA106 (tym samym, co w GeForce RTX 3060) ale z liczbą aktywnych bloków SM zmniejszoną z 28 do 20, co przekłada się na dostępność 2560 rdzeni CUDA (zamiast 3584 rdzeni CUDA jak w RTX 3060). Wszystko to przy wskaźniku TDP 130W. Tymczasem znany ze spełniających się informacji Igors Lab donosi, że Nvidia szykuje dwa nowe warianty GeForce GTX 3050.



Pierwszy z nich pod względem specyfikacji ma być niemal identyczny z GeForce RTX 3050 już dostępnym w sklepach. Podstawową różniącą będzie inny układ graficzny - zamiast okrojonego GA106 Nvidia ma zastosować pełną wersję mniejszego chipu GA107, mającą tyle samo, czyli 2560 rdzeni CUDA. Co ciekawe ta wersja mimo teoretycznie tej samej wydajności będzie mieć niższy wskaźnik TDP - wynoszący 115W. Poza innym GPU i niższym TDP wszystkie pozostałe parametry mają pozostać bez zmian, a GeForce RTX 3050 8GB będą sprzedawane równolegle w obu tych wersjach, z GPU GA107 lub GA106.



Drugi z nowych wariantów GeForce RTX 3050, to mniej wydajny model GeForce RTX 3050 4GB - wyposażony w GPU GA107 z aktywnymi 2304 rdzeniami CUDA, mający obniżone częstotliwości taktowania, i wskaźnik TDP 90W. Karta ma stanowić konkurencję dla Radeona RX 6500 XT 4GB.



