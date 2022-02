Poniedziałek 14 lutego 2022 Intel szykuje procesory Alder Lake-N mające tylko efektywne rdzenie

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:33 Procesory Core 12. generacji o nazwie kodowej Alder Lake-S to pierwsze na rynku konsumenckie procesory typu x86 zawierające różne rdzenie. Flagowe modele mają 8 wydajnych rdzeni Golden Cove o wysokim wskaźniku IPC i wysokiej częstotliwości taktowania, oraz 8 efektywnych rdzeni Gracemont o niższej wydajności i częstotliwości pracy, pobierające duże mniejsze ilości energii elektrycznej. Wraz ze spadkiem ceny i modelu procesora liczba rdzeni wydajnych i efektywnych zmniejsza się - w Core i7 jest to 8 wydajnych i 4 efektywne rdzenie, w Core i5-12600 jest 6 efektywnych rdzeni i 4 efektywne, a w wolniejszych modelach Core i5 oraz Core i3 występuje już tylko 6 lub 4 wydajne rdzenie.



W drugim kwartale tego roku do oferty mają dołączyć jeszcze Pentium i Celerony, dysponujące dwoma wydajnymi rdzeniami Golden Cove.



Tymczasem w sieci pojawiły się informacje o tym, że Intel przygotowuje nową wersję procesorów Alder Lake, w postaci CPU Alder Lake-N mających wyłącznie 8 efektywnych rdzeni Gracemont, i żadnych wydajnych rdzeni Golden Cove. Procesory Alder Lake-N mają być adresowane do budżetowych laptopów oraz Chromebooków, gdzie powinny sprawdzać się lepiej niż procesory dysponujące tylko dwoma wydajnymi rdzeniami.



