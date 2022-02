Poniedziałek 14 lutego 2022 AMD oficjalnie ogłasza przejęcie Xilinx

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:18 (1) Firma AMD oficjalnie poinformowała o sfinalizowaniu transakcji przejęcia Xilinx - jednego z największych producentów programowalnych układów scalonych typu FPGA (field-programmable gate arrays). Transakcja została zrealizowana bezkosztowo, na poziomie wymiany akcji - akcjonariusze Xilinx otrzymali w zamian za swoje akcje części akcji AMD, według ustalonego parytetu wymiany. Dotychczasowi dyrektorzy generalni Xilinx zostali automatycznie wiceprezesami AMD. Połączona firma wykorzysta możliwości obejmujące niektóre z najważniejszych segmentów rozwoju branży, od centrów danych po gry, komputery osobiste, komunikację, motoryzację, przemysł, lotnictwo i obronę.



„Przejęcie firmy Xilinx to kolejny etap w naszej drodze do ustanowienia firmy AMD jako lidera w branży wysokowydajnych komputerów i preferowanego partnera dla największych i najważniejszych firm technologicznych na świecie” - powiedziała prezes i dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su. „To naprawdę fascynująca kombinacja, która stworzy znaczącą wartość dla wszystkich interesariuszy, w tym akcjonariuszy AMD i Xilinx, którzy skorzystają z przyszłego wzrostu i potencjału wzrostowego połączonej firmy. Zespół Xilinx jest jednym z najsilniejszych w branży i cieszymy się, że możemy powitać ich w rodzinie AMD. Łącząc nasze światowej klasy zespoły inżynierów i głęboką wiedzę w tej dziedzinie, stworzymy lidera branży z wizją, talentem i skalą, które pozwolą zdefiniować przyszłość wysokowydajnych komputerów ”.



„Cieszymy się, że dołączamy do rodziny AMD. Nasze wspólne kultury innowacji, doskonałości i współpracy sprawiają, że jest to idealne połączenie. Razem będziemy prowadzić nową erę wysokowydajnych i adaptacyjnych komputerów” - powiedział Victor Peng, prezes i dyrektor generalny Xilinx. „Nasze wiodące układy FPGA, adaptacyjne układy SoC, akceleratory i rozwiązania SmartNIC umożliwiają wprowadzanie innowacji od chmury po urządzenia brzegowe i końcowe. Umożliwiamy naszym klientom szybsze wdrażanie zróżnicowanych platform na rynek z optymalną wydajnością i wydajnością. Współpraca z AMD pomoże przyspieszyć rozwój naszej działalności w zakresie centrów danych i umożliwić nam zdobycie szerszej bazy klientów na większej liczbie rynków ”.





Transakcja ma zostać uznana za wolną od podatku reorganizację. Dotychczasowi akcjonariusze AMD posiadają około 3/4 akcji połączonej spółki, a dotychczasowi akcjonariusze Xilinx posiadają około 1/4 akcji połączonej spółki.









nie ma co liczyc już na tanie FPGA - chyba że Chiny zrobią coś własnego...



