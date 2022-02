Poniedziałek 14 lutego 2022 Wspólne rozliczenie małżonków za 2021 rok

Autor: materiały partnera | 18:16 Lada moment będziemy mogli złożyć zeznanie podatkowe za 2021 r. Warto pamiętać o tym, że małżonkowie mogą w PIT-36 lub w PIT-37 za 2021 r. wspólnie rozliczyć się na zasadach wprowadzonych przez Polski Ład.











Komu przysługuje wspólne rozliczenie z małżonkiem w PIT za 2021?



Wspólne rozliczenie małżonków jest możliwe pod warunkiem, że istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa, która nie ustała w trakcie roku podatkowego.



W odniesieniu do wspólnego rozliczenia małżonków od 2022 r. zlikwidowano warunek mówiący, że małżonkowie muszą pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.



Jeżeli zatem małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej od dnia zawarcia małżeństwa do końca roku, którego rozliczenie dotyczy, to na skutek zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu mogą rozliczyć się wspólnie za 2021 rok – podkreślają eksperci podatkowi PITax.pl Łatwe podatki



Należy jednak zwrócić uwagę na to, że przepisy podatkowe wskazują, że wspólne rozliczenie dotyczy małżonków w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego.



Oznacza to, że np. w przypadku rozwodu w trakcie roku byli małżonkowie nie mogą rozliczać się wspólnie za tę część roku, w której pozostawali w związku małżeńskim.



Natomiast wspólne rozliczenie z małżonkiem za 2021 rok jest możliwe również wtedy, gdy w trakcie roku doszło do zawarcia związku małżeńskiego, a przed złożeniem zeznania rocznego jeden z małżonków zmarł.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że oprócz wspólności majątkowej małżonków, wspólne rozliczenie jest możliwe, jeżeli żaden z małżonków nie podlega opodatkowaniu:



• podatkiem liniowym,

• ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z wyjątkiem najmu prywatnego,

• na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.



Małżonkowie muszą dodatkowo spełnić warunki odnoszące się do rezydencji podatkowej. Wspólne rozliczenie przysługuje w przypadku, gdy oboje małżonkowie byli rezydentami podatkowymi w roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie roczne.



Wyżej wymienione kryterium rezydentury zostaje spełnione, w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają na terytorium Polski ośrodek interesów życiowych (są związani osobiście oraz gospodarcze z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz gdy przebywają w kraju dłużej aniżeli 183 dni w roku podatkowym.



Jeżeli małżonkowie nie są rezydentami podatkowymi w powyższym znaczeniu, to droga do wspólnego rozliczenia wciąż nie jest zamknięta. Z tej preferencji podatkowej skorzystają także osoby, które miały miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej. W takim przypadku muszą jednak osiągnąć podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości przynajmniej 75% z całego ich przychodu za ten rok. W takich okolicznościach małżonkowie muszą również udokumentować certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.



Poza certyfikatem rezydencji nie należy zapominać o gromadzeniu i przechowywaniu odpowiedniej dokumentacji, jak np. stosownego zaświadczenia od zagranicznego organu podatkowego o wysokości osiągniętych przychodów.



W jaki sposób rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?



W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem informację o tym zaznaczamy na formularzu zeznania. W tym zakresie nie trzeba składać dodatkowych pisemnych wyjaśnień do organu podatkowego.



Wspólne rozliczenie możliwe jest w ramach zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37 w zależności od formy opodatkowania uzyskiwanych przychodów.



