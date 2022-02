Środa 16 lutego 2022 Android 13 pozwoli uruchomić Windows 11 w swoim wirtualnym kontenerze

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:26 Danny Lin, developer aplikacji skupiony na rozwoju platformy Android podzielił się na swoim Twitterze informacją o nowej funkcji jaka pojawi się w systemie Android 13. Korzystając z możliwości dostępu do Androida 13 w wersji Developer Preview 1 update, zainstalował on ten system na swoim smartfonie Google Pixel 6, i i uruchomił Windows 11 (w wersji dla ARM) w wirtualnej maszynie. Jak stwierdził, smartfon Google Pixel 6 zapewnia dość dobrą płynność pracy zwirtualizowanego Windows 11, problemem jest natomiast na ten moment brak sprzętowej akceleracji GUI zapewnianej przez GPU. Jeśli chodzi o aplikacje, udało mu się uruchomić grę Doom.



Wygląda na to, że konkurencja między Windows i Androidem, oraz procesorami x86 i ARM może wkroczyć w nową fazę.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.