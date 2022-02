Środa 16 lutego 2022 Pierwsza fabryka TSMC w USA rozpocznie produkcję z opóźnieniem

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:37 Firma TSMC wchodzi właśnie w ostatni etap prac związanych z budową, wyposażaniem i oddaniem do użytku swojej pierwszej fabryki układów scalonych na terenie USA. Zakład, którego budowa została ogłoszona w maju 2020 roku, powstaje w stanie Arizona, i ma zająć się wytwarzaniem chipów w litografiach 5nm, 4nm i 3nm na waflach o średnicy 300mm. W nomenklaturze TSMC będzie to tzw. GigaFab, czyli zakład o docelowej wydajności ponad 100 tysięcy wafli miesięcznie. Według planów TSMC produkcja chipów w tej placówce miała wystartować na przełomie 3 i 4 kwartału 2022 roku. Tak się jednak nie stanie.



Wszystko z powodu dość nieoczekiwanych problemów napotkanych przez TSMC, z których największym jest trudność ze skompletowaniem personelu niezbędnego do prowadzenia procesu produkcji. Co ciekawe pośrednio za problemy TSMC odpowiada Intel, który rozbudowuje swoją pobliską fabrykę w Arizonie i prowadzi rekrutację dodatkowych inżynierów równolegle z naborem, ogłoszonym przez TSMC.



Z tego powodu TSMC przewiduje, ze rozpoczęcie produkcji w jej fabryce w USA rozpocznie się z około 5 miesięcznym opóźnieniem, prawdopodobnie w lutym lub marcu 2023 roku.



To zła wiadomość dla Intel, którego procesory Core 14 generacji (Meteor Lake S) mają wykorzystywać chipy wytwarzane także przez TSMC, w litografiach 5nm i 3nm. Opóźnienie startu produkcji tych chipów w pobliskiej fabryce TSMC może mieć wpływ na datę premiery rynkowej tych procesorów.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.