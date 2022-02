Środa 16 lutego 2022 Karty graficzne Intel ARC z premierą najwcześniej w 2. kwartale

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 23:57 (1) Latem 2021 roku Intel ogłosił, że jego długo oczekiwane karty graficzne ARC trafią do sprzedaży w 1. kwartale 2021 roku, aby konkurować z modelami GeForce RTX od Nvidia i Radeon od AMD. Kolejne miesiące mijają, a w sprawie tej premiery nie dzieje się nic. Jeszcze pod koniec tamtego roku pojawiły się informacje, że premiera kart Intel ARC zaliczy opóźnienie do 2. kwartału tego roku. Później Intel nie wspomniał o nich nic podczas styczniowych targów CES. Wyczerpało to cierpliwość niektórych inwestorów, którzy podczas konferencji 2022 Investors Meeting zapytali wprost, co się dzieje z kartami Intel ARC.



Na temat daty premiery Intel dość wymijająco poinformował, że rozpocznie dostawy kart graficznych ARC w 2. kwartale 2022 roku. Biorąc pod uwagę dotychczasowe pośpiech Intela można zakładać, że zapowiedź dotyczy raczej końcówki przyszłego kwartału, a co gorsza - zapowiedź rozpoczęcia dostaw wcale nie oznacza premiery kart Intel ARC w 2. kwartale - może ona nastąpić później, kiedy dostawy rozpoczęte w 2. kwartale odpowiednio napełnią magazyny dystrybutorów i sprzedawców, aby zapewnić dostępność kart w sprzedaży na dzień premiery.



Intel nie określił też czy rozpoczęcie dostaw będzie dotyczyło kart ARC dla laptopów, czy dla desktopów - lub też obu z nich równocześnie. Można zatem uznać, że w kwestii premiery kart Intel ARC wciąż jest zbyt dużo niewiadomych. Ogłaszany przez Intela debiut w 1. kwartale 2022 roku na pewno nie odbędzie się, a premiera w 2. kwartale też może być zagrożona.



Poza tym Intel poinformował, że w tym roku chce dostarczyć na rynek ponad 4 miliony egzemplarzy kart graficznych ARC - zarówno w wersjach mobilnych jak i desktopowych, a także do zastosowań profesjonalnych i dla stacji roboczych.



Poza tym Intel ogłosił Projekt Endgame - w ramach którego powstanie infrastruktura chmurowa złożona z procesorów Intela i kart graficznych ARC, przeznaczona do strumieniowania gier 3D w Internecie i być może będąca konkurencją dla GeForce NOW.







raja koduri (autor: bajbusek | data: 17/02/22 | godz.: 20:17 )

obiecuje gruszki na wierzbie intela od czasu przejscia z AMD - stamtad go wyjebali za nierobstwo ... w intelu beda potrzebowac dekady aby dojsc do podobnych wnioskow :D

Wazne, ze slynny inaczej jutuber techno-idiota (krata) od roku marszczy rysia do tych zapowiedzi wydajac co najmniej 2 pseudo filmiki na jutubie w tygodniu :D



