Środa 16 lutego 2022 Intel potwierdza: karty ARC 2. i 3. generacji skorzystają z budowy MCM

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:58 W 2022 do sprzedaży trafią długo przygotowywane przez Intela, pierwsze karty graficzne o nazwie ARC, wyposażone w chipy GPU wytwarzane w 6nm litografii przez TSMC z architekturą graficzną Intel Xe-HPG pierwszej generacji. W kolejnych latach Intel planuje debiut kart ARC kolejnych generacji - karty graficzne ARC drugiej generacji o nazwie kodowej Battlemage mają pojawić się na przełomie 2023 i 2024 roku, a karty graficzne ARC trzeciej generacji o nazwie kodowej Celestial mają pojawić się pod koniec 2024 roku lub trochę później. Obie te generacje GPU wykorzystają budowę modułową typu MCM (Multi Chip Module).



Pierwsza implementacja techniki MCM nastąpi już w procesorach Core 14. generacji (Meteor Lake-S),które wśród kilku użytych rdzeni otrzymają jeden rdzeń GPU z architekturą Intel Xe-HPG. Intel zamierza wykorzystać te rdzenie GPU również do budowy desktopowych kart graficznych, w których będą one występować w większych ilościach.



Budowę typu MCM otrzyma też trzecia generacja kart graficznych ARC z serii Celestial.







