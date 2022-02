Środa 16 lutego 2022 Nowy ład w twojej księgowośći z rozwiązaniami online od wFirma

Autor: materiały partnera | 18:20 Nowy rok podatkowy przywitał nas totalną rewolucją w postaci szeregu ustaw składających się na tzw. Nowy Ład. Wielokrotnie poprawiane i w wielu miejscach niejasne rozwiązanie dodało do już i tak skomplikowanego systemu kolejną warstwę problemów. Te odczuli nie tylko pracownicy, ale i pracodawcy, którzy przecież i tak od dłuższego czasu borykali się z problemami jakie niosła za sobą pandemia COVID-19. I o ile przestawienie priorytetów i reorganizacja pracy wynikające z konieczności pracy zdalnej i sprzedaży wysyłkowej nie na każdego pracodawcę wpłynęły negatywnie, tak już w przypadku zmian w prawie próżno szukać zadowolonego z ich wprowadzenia pracodawcę.



Dodatkowe obostrzenia i kruczki dotknęły przede wszystkim niewielkie firmy, oraz osoby samozatrudnione, które na dzień dobry musiały zmierzyć się z nową rzeczywistością, a czasami również z nowymi obowiązkami.



Rejestry, rejestry i jeszcze raz rejestry

Biorąc to wszystko pod uwagę właściwy przepływ informacji i odpowiednie księgowanie poszczególnych operacji stało się jeszcze ważniejsze niż do tej pory. W końcu bez odpowiedniego mechanizmu obiegu oraz ewidencjonowania dokumentów i zdarzeń gospodarczych przedsiębiorca nie tylko naraża się na karę ze strony organów podatkowych, ale też niepotrzebnie traci czas na gromadzenie wymaganych informacji, które płyną do niego z wielu rozproszonych źródeł danych za pomocą zupełnie niezależnych kanałów komunikacji. Często analogowych.



Nie wspomnę już o tym, że taka sytuacja może być groźna dla firmy nie tylko z powodu widma grożących jej ze strony urzędów kar za źle prowadzoną ewidencję. Przedsiębiorcy, który nie ma dostępu do szczegółowej analizy kluczowych parametrów swojego biznesu ciężej będzie przecież dostrzec na czas alarmujące sygnały mówiące mu, że coś z jego firmą jest nie tak. Trudniej będzie też planować kolejne posunięcia biznesowe i nowe inwestycje. W ekstremalnych przypadkach taki biznesmen może nie dostrzec na czas pewnych symptomów zmian na rynku i tym samym przegapić moment w którym mógłby skorzystać z nadarzającej się okazji na rozwój biznesu lub powiększenie przewagi konkurencyjnej nad swoimi rywalami. I nie chodzi tu tylko o stracone szanse. Trudno się przecież spodziewać, że wszyscy jego konkurenci będą równie nieporadni i że dadzą mu czas na spokojne odnalezienie się w nowych realiach.



Czas ma znaczenie

Ostatecznie nie na darmo powstały powiedzenia, że „Czas to pieniądz”, a „wiedza to potęga” i nie ma znaczenia czego ta wiedza dotyczy – czy poczynań konkurencji czy informacji o naszym własnym przedsiębiorstwie. Samo gromadzenie danych to jednak nie takie hop siup, a i same informacje bez odpowiedniej analizy są warte przysłowiowego „funta kłaków”. Na szczęście w dzisiejszych czasach większość danych jest gromadzona przez systemy CRM, które nie tylko pozwalają na ewidencję zdarzeń w czasie rzeczywistym, ale i ich późniejsze odfiltrowanie i przeformatowanie pod kątem najróżniejszych potrzeb.



Dzięki temu przedsiębiorca może się skupić na swoim biznesie, zamiast użerać się z toną papierków, redukując przy tym czas na prowadzenie niezbędnych z punktu widzenia urzędników rejestrów do minimum. Dużym plusem jest też to, że z raz zgromadzonych danych można szybko przygotowywać potrzebne nam zestawienia niestandardowe, a i same informacje można równie szybko i łatwo zarchiwizować w postaci łatwo duplikowalnej i odtwarzalnej kopii zapasowej. No a nie od dziś wiadomo, że świat dzieli się na tych, co kopie robią, i na tych, co będą je robić.



Co wybrać?

Paradoksalnie największym problemem osoby, która zdecyduje się na dobór narzędzia CRM może się okazać dylemat które rozwiązanie wybrać. Odpowiedź na to pytanie jest tym trudniejsza, że nie każdy ma przecież takie same priorytety. Dodatkowo w dzisiejszych czasach jesteśmy jako użytkownicy tak mocno rozpieszczani przez twórców oprogramowania, że możemy zdecydować nie tylko o tym jaką aplikację wybrać, ale też czy wolimy staro szkolną aplikację desktopową, instalowaną na konkretnym urządzeniu, czy może jednak wersję webową. To drugie rozwiązanie wydaje się być bardziej elastyczne i w wielu przypadkach po prostu bezpieczniejsze oraz tańsze. Czemu? Otóż wybierając na przykład webową aplikację Mała księgowość od wFirma nie musimy kupować własnych komputerów/serwerów ani nie tracimy czasu na ich konfigurację. Nie trzeba się też martwić w żaden sposób o bezpieczeństwo danych, bo poprawki i ewentualne podatności są łatane przez producenta, który przy okazji świadczy nam usługę kopii zapasowej naszych plików wykonywanej w czasie rzeczywistym.







Chmura górą

Przy tym sama aplikacja jest dostępna z dowolnego miejsca na ziemi, a od biedy da się ją też obsłużyć na smartfonie, więc jeśli w podróży nagle przypomnimy sobie o zaległej FV, to możemy ją szybko wystawić zdalnie, a następnie dwoma tąpnięciami wysłać do klienta drogą elektroniczną. Dzięki swej naturze księgowość online pozwala też na korzystanie z zalet tzw. zautomatyzowanej księgowości. Polega to na tym, że FV zakupu robimy po prostu zdjęcie telefonem, a system OCR automatycznie rozpoznaje kluczowe pola i wprowadza dokument do systemu za nas.



Rozwiązanie od wFirma oprócz wystawiania i księgowania dokumentów zakupu i sprzedaży pozwala też na szybką weryfikację płatności i ich zlecanie (poprzez API banku), komunikację z urzędami, łatwe składanie JPK, deklaracji VAT, rozliczanie ZUS oraz innych podatków i podpisywanie plików własnym podpisem kwalifikowanym. Poza tym mamy też do dyspozycji rejestry sprzedaży i zakupu, pojazdów, środków trwałych, a także obsługę PKPiR oraz ryczałtu ewidencjonowanego, rozliczanie operacji międzynarodowych i tzw. miękką windykację. Aplikacji nie jest też straszna obsługa dodatkowych akcesoriów, na czele z wszelkiej maści drukarkami fiskalnymi, oraz prowadzenie wirtualnego magazynu towarów.



Testy, testy, testy

Dużą zaletą księgowości online od wFirma jest też długi, bo aż 12 miesięczny okres próbny w ramach którego każdy może sprawdzić, czy to rozwiązanie odpowiada jego potrzebom, czy jednak woli coś innego.



