Czwartek 17 lutego 2022 Raptor Lake, Meteor Lake, Arrow Lake - Intel zapowiada nowe procesory

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 22:35 Intel oficjalnie zapowiedział trzy nadchodzące generacje swoich procesorów. Będą to Core 13. generacji (nazwa kodowa Raptor Lake), Core 14. generacji (nazwa kodowa Meteor Lake) i Core 15. generacji (nazwa kodowa: Lunar Lake), których debiut ma następować w mniej więcej rocznych odstępach czasu - kolejno w 2022, 2023 i 2024 roku. Raptor Lake to usprawnione wersje dotychczasowych Core 12. generacji Alder Lake-S. Otrzymają one ulepszone rdzenie Golden Cove w postaci Raptor Cove, dwukrotnie więcej (16, zamiast 8) efektywnych rdzeni Gracemont, dedykowaną jednostkę do obliczeń związanych z AI, oraz wyższe częstotliwości taktowania możliwe dzięki dokonanym optymalizacjom i nowym technikom oszczędzania energii.



Wydajność procesorów Core 13. generacji ma być przeciętnie o kilkanaście procent wyższa niz Core 12. generacji, w tym około 10 procent wyższa w zastosowaniach jednowątkowych i 20-30 procent wyższa w zastosowaniach wielowątkowych. W trakcie pokazu próbka inżynierska Core 13. generacji bez problemu uzyskała wydajnosć wyższą niż Core i9-12900K.





W 2023 roku na scenę wkroczą procesory Meteor Lake-S, pierwsze konsumenckie CPU Intela o budowie chipletowej, złożone łącznie z 4 różnych rdzeni krzemowych (jeden typu CPU, jeden typu GPU, jeden SOC i jeden IO. Część z nich będzie wytwarzania w litografii Intel 4, a część przez TSMC. Procesory Core 14. generacji otrzymają układ graficzny IGP z architekturą XE-HPG 2. generacji, oraz wydajne rdzenie CPU Redwood Cove i efektywne rdzenie CPU Skymont, o wyższej wydajności aniżeli rdzenie Golden/Raptor Cove i Gracemont z Core 12. i 13. generacji. Intel nie podał ilości tych rdzeni jakie znajdą się we flagowych wersjach Core 14. generacji, ale przypomnijmy pogłoski, które mówią o zastosowaniu 16 wydajnych rdzeni (32 wątki) + 16 efektywnych rdzeni (16 wątków), przy czym wskaźnik IPC rdzeni Redwood Cove ma być o 30-35 procent wyższy niż rdzeni Golden/Raptor Cove.



Z kolei w 2024 roku na rynku mają pojawić się Core 15. generacji, o nazwie kodowej Arrow Lake Wbrew wcześniejszym spekulacjom (i powszechnym oczekiwaniom) nie będą to tylko ulepszone wersje Meteor Lake-S produkowane w litografii Intel 3, ale zupełnie nowe procesory, wykorzystujące proces litograficzny Intel 20A i nowe rdzenie CPU - będące rdzeniami kolejnej generacji i o wyraźnie wyższych wskaźnikach IPC niż Redwood Cove i Skymont z Core 14. generacji.





Jeśli Intelowi uda się zrealizować swoje plany, to 2024 rok może wyglądać na trudny dla AMD - prawdopodobnie w 2024 roku nastąpi debiut procesorów z architekturą ZEN 5. Zakładając dotychczasowy poziom postępów AMD w zwiększaniu wskaźnika IPC, architektura ZEN 5 powinna oferować około 40% wyższy wskaźnik IPC niż ZEN 3. To powinno wystarczyć do konkurowania z Core 14. generacji i rdzeniami Redwood Cove, ale może być niewystarczające do walki z debiutującym w zbliżonym okresie Core 15 generacji.







