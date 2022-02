Dlaczego warto robić prototypy PCB? Jakie są korzyści z przygotowania prototypu? Zanim jednak odpowiemy na te pytania, przypomnijmy, czym są właściwie protoPCB. Szczegóły na ten temat znajdziesz w niniejszym artykule – zapraszamy do lektury!









PCB – czyli „printed circuit board” – to nic innego jak płytka jedno-, dwu- lub wielowarstwowa wyprodukowana z izolacyjnego materiału i posiadająca połączenia elektryczne oraz punkty lutownicze. Obwody drukowane PCB przeznaczone są przede wszystkim do montażu elektronicznych podzespołów. Wiele urządzeń nie mogłoby właściwie działać bez płytek tego rodzaju. Jeśli chcesz zamówić płytki drukowane do swojego projektu, polecamy najpierw skorzystać z prototypów. Dlaczego? Odpowiadamy w dzisiejszym tekście.

Co to jest prototyp PCB?

Płytki PCB to inaczej płytki drukowane lub płytki obwodu drukowanego, czyli rozwiązania, które wykonuje się z materiału izolacyjnego. Płytki mają połączenia elektryczne, które nazywa się ścieżkami oraz punkty lutownicze, znane jako pady. Tego rodzaju komponenty wykorzystuje się do montażu elektronicznych podzespołów.

Natomiast prototypy tego rodzaju rozwiązań to elementy, które produkuje się w mniejszej ilości i przekazuje klientowi w celu sprawdzenia, czy jego projekt jest w ogóle poprawny. Większość producentów płytek PCB oferuje taką usługę. Na przykład jedna z popularnych polskich firm pozwala na stworzenie szybkiej serii prototypowej na laminatach FR4. Dzięki temu zainteresowany klient może niskim kosztem potwierdzić, że jego projekt jest poprawny i może rozważyć seryjną produkcję oraz tym samym przystąpić do tak zwanej dokumentacji produkcyjnej.

Z reguły w ramach prototypy wykonuje się jednowarstwowe, dwuwarstwowe lub czterowarstwowe obwody drukowane. Jeśli potrzebujesz płytek drukowanych do swojego projektu, koniecznie zamów prototypy, zanim jeszcze rozpoczniesz seryjną produkcję.

Jakie są korzyści z budowy prototypu?

Prototypy PCB mają wiele zalet. O pierwszej korzyści już właściwie wspomnieliśmy w pierwszej części niniejszego tekstu. A mianowicie chodzi o sprawdzenie poprawności projektu. Dzięki prototypom możemy bez problemu wyeliminować ewentualne błędy jeszcze przed uruchomieniem seryjnej produkcji. Tym samym zminimalizujemy wszystkie koszty, również te związane z przygotowaniem technicznej dokumentacji produkcyjnej.

Jak przygotować dokumentację produkcyjną?

Aby mieć pewność, że szybko otrzymamy interesujące nas obwody, musimy już na samym początku przygotować jasną i precyzyjną dokumentację produkcyjną, którą przekazuje się producentowi obwodów. Przede wszystkim ważne jest, aby dostarczać dokumentację w popularnym standardzie Gerber. Format ten pozwala na bezproblemowy wektorowy zapis warstw obrazu, w tym mozaik, opisów czy masek. Aktualnie wyróżnia się dwa rodzaje wspomnianego formatu, a mianowicie standard RS-274D oraz Extenden Gerber – RS-274X. Tę pierwszą wersję stosuje się już nieco rzadziej, z tego względu, że jest już nieco przestarzałym formatem. Ponadto w takim formacie możemy jedynie zapisać współrzędne części obrazu warstw i brakuje w nim definicji apertur, które zostały użyte. W przypadku zapisu właściwości związanych z obróbką mechaniczną zwykle stosuje się format Excellon.

Jak w ogóle powinna wyglądać dokumentacja produkcyjna? Przede wszystkim informacje w niej zawarte muszą być jednoznaczne i nie budzić u producenta żadnych wątpliwości. Ponadto muszą być zgodne z tym, jakie możliwości ma w ogóle producent. Projektant przygotowujący dokumentację produkcyjną powinien być skrupulatny i znać wszystkie zasady poprawnego tworzenia tego rodzaju plików. Musi pamiętać również o ewentualnych ograniczeniach technologicznych wybranego producenta, które nierzadko wpływają nie tylko na jakość, ale i czas realizacji danego projektu. Jeśli dostarczysz starannie przygotowany projekt obwodu z dokładnymi informacjami, możesz mieć gwarancję, że ostatecznie otrzymasz od producenta PBC niezawodną i wysokiej jakości płytę drukowaną w stosunkowo krótkim czasie.

Działający prototyp pozwala wykryć wiele błędów przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Warto więc pamiętać, że projektowanie to również korzystanie z takich rozwiązań. W przeciwnym razie można narazić się na koszty, jeżeli produkcję seryjną zacznie się za wcześnie. Różne urządzenia testuje się oczywiście inaczej. Konieczne jest więc zrozumienie, jakie są wytyczne dla danego typu produktów. Ułatwi to prace nad prototypem oraz sam proces projektowania. Projektowanie wcale nie musi być czasochłonne i nudne, o ile korzysta się z dobrych rozwiązań. Jeżeli nie podano inaczej, projektowaniem powinny się zajmować doświadczone osoby, co przyśpieszy wszystkie prace. Doświadczenie bardzo przydaje się w tej branży. Bez niego prototypowanie jest nie tylko bardziej czasochłonne, ale też wiąże się z niepotrzebnymi stratami materiału. Najlepiej więc upewnić się, że produkty będą odpowiednio sprawdzane przez specjalistów.



Źródło zdjęcia: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license