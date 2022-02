Wtorek 22 lutego 2022 Ponte Vecchio: Intel zdradza informacje o swoim GPU do obliczeń

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:00 Intel podzielił się z nami bardziej szczegółowymi informacjami na temat nadchodzących akceleratorów typu GPU przeznaczonych do zastosowań obliczeniowych i serwerowych. Mowa o opracowywanych od dłuższego czasu przez Raja Koduri i jego zespół kartach Xe HPC o nazwie kodowej Ponte Vecchio. Ich sercem jest grupa aż 47 różnych chipów krzemowych (plus 16 chipów pasywnych) umieszczona pod jedną osłoną termiczną. Dwa główne układy krzemowe mają budowę modułową i warstwową - ich poszczególne elementy są produkowane przez TSMC lub Intela i łączone w całość techniką Foveros.



Każdy z tych rdzeni ma dostęp do sąsiadujących z nim 4 stosów pamięci HBM2E, oraz jednego rdzenia X-link, zapewniającego połączenie z innymi egzemplarzami tych kart magistralą o przepustowości ponad 2 TB/s i topologii pełnej siatki (Full Mesh - każdy Ponte Vecchio łączy się z innym bezpośrednio).



Łącznie 47 chipów krzemowych ma powierzchnię 2330 mm2, a uwzględniajac dodatkowe 16 elementów krzemowych służących transmisji ciepła, całkowita powierzchnia wynosi 3100 mm2. Rdzenie typu compute zawierające jednostki obliczeniowe XE-HPC są produkowane przez TSMC w procesie N5, rdzenie Xe-Link przez TSMC w procesie N7, a pozostałe rdzenie, w tym rambo cache są produkowane przez Intela w litografii Intel 7 lub Intel10nm SF.









