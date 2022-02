Wtorek 22 lutego 2022 Intel prezentuje ASIC Bonanza Mine do wydobywania kryptowalut

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:42 Wydobywanie kryptowalut to zajęcie jakie pochłania z rynku ogromną ilość kart graficznych. Alternatywą dla nich jest zakup rozwiązań opartych o procesory typu ASIC zaprojektowane specjalnie do obliczania haszy, a o końcowym wyborze GPU lub ASIC decyduje opłacalność, wydajność i cena. Obydwa rodzaje produktów mają swoje okresy, w którym są lepsze lub gorsze do drugiego typu produktów. Pojawienie się nowej generacji procesorów typu ASIC powoduje, że do czasu debiutu kolejnej generacji kart graficznych, to urządzenia z procesorami ASIC wydobywają kryptowaluty z większą szybkością i opłacalnością. Do tego rynku zbytu zamierza przyłączyć się Intel.



Krzemowy gigant poinformował o opracowaniu swojego chipu typu ASIC dedykowanego do wydobywania kryptowalut. Chip jest produkowany w litografii Intel 7, ma niewielką piwierzchnię (14,16 mm2) i niskonapięciową budowę,(napięcie robocze około 0,36V). Pojedynczy chip zawiera łącznie 258 silników SHA256 do obliczania haszy i konsumuje 7,5W energi, zapewniając obliczenia z efektywnością energetyczną 54.8 J/THash.



Intel zamierza produkować gotowe akceleratory do wydobywania kryptowalut, mające płytkę drukowaną z kilkudziesięcioma chipami Bonanza Mine.









