Czym różni się laptop od stacji roboczej?

W ofertach różnych sklepów z komputerami można znaleźć propozycje sprzedaży zarówno laptopów, komputerów PC, zamkniętych w obudowę typu tower, jak i stacji roboczych. Te ostatnie budzą zdziwienie przeciętnego kupującego tym, że przypominają po prostu zwykły komputer – PC lub laptop, w zależności od tego, czy są stacjonarną, czy mobilną stacją roboczą. Sprawdź, czym różnią się od swoich standardowych odpowiedników.











Stacja robocza, czyli workstation Tak naprawdę stacja robocza to także komputer, maszyna służąca do wykonywania pracy różnego rodzaju z wykorzystaniem określonego oprogramowania i aplikacji. Najczęściej mianem „workstation”, czyli w tłumaczeniu z języka angielskiego stacja robocza, określa się urządzenia przeznaczone dla profesjonalnych użytkowników. Będą to między innymi komputery biurowe dla grafików, inżynierów czy osób zajmujących się tworzeniem animacji. Cechują się najwyższą wydajnością i niezawodnością, a przy tym powinny zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa. Te trzy parametry stacji roboczych odróżniają je od stricte komputerów domowych i laptopów uniwersalnych, dla każdego użytkownika. Mobilne stacje robocze dla wymagających Stacja robocza może mieć formę stacjonarnego komputera, ale i na pierwszy rzut oka wyglądać dokładnie tak samo jak laptop. To mobilne stacje robocze, które jednak różnią się od zwykłych notebooków typowymi parametrami. Sklep Laphard.pl oferuje wiele różnego rodzaju mobilnych stacji roboczych. Wśród nich są na przykład komputery z serii Dell Precision. Model 7550 N004P7550EMEA_VI jest laptopem dla profesjonalistów – grafików i projektantów. Producent wyposażył go w matrycę o przekątnej 15,6 cala. To ekran Full HD IPS, który zapewnia wierne odwzorowanie barw. Wewnątrz tej mobilnej stacji roboczej znajduje się procesor Intel Celeron i7-10850H, a także wydajna, dedykowana grafikom karta z serii NVIDIA Quadro T2000. Laptop ma 32 GB pamięci RAM i szybki dysk SSD o pojemności 1 TB. Z kolei w ofercie Lenovo ThinkPad dla profesjonalistów można wybrać mobilną stację roboczą P1 Gen 3, z 15,6-calowym ekranem. Obudowa laptopa została wykonana z wytrzymałego, lekkiego oraz cienkiego włókna węglowego, dlatego jest bardzo lekka, ale i trwała. Ma CAD czy CAIA oraz Creo. Sprzęt wyposażono w wydajne procesory 10. generacji Intel Celeron i7 10750H, podobnie jak poprzednio opisywany model Dell Precision. Ma dysk SSD 512 GB i 64GB pamięci RAM. Mobilne stacje robocze dają wygodę pracy w różnych warunkach – zarówno w biurze, jak i poza nim. Ułatwia to dokonywanie prezentacji np. w sali konferencyjnej danej firmy, dla której grafik wykonuje projekty. Laptop dla profesjonalisty może być też wykorzystywany na home office, jeśli w takim trybie pracuje jego użytkownik.