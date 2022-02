Wtorek 22 lutego 2022 Udało się przełamać sprzętowy limit MH/s w kartach GeForce LHR

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:11 (1) W 1. połowie 2021 roku osoby zainteresowane zakupem karty graficznej do obsługi gier 3D byly wręcz zrozpaczone sytuacją w sklepach - dostępność kart była bardzo ograniczona, a ceny nawet 3 razy wyższe od rekomendowanych. Wszystko było spowodowane masowym wykupywaniem dostępnych kart do wydobywania kryptowalut. W efekcie Nvidia zdecydowała się o podjęciu kroków chroniących graczy przed nadmiernym wykupywaniem kart GeForce RTX - wprowadzając karty Nvidia CMP dedykowane do wydobywania kryptowalut, a także dodając blokadę ograniczającą o 50% szybkość obliczania MH/s w kartach GeForce RTX z serii Ampere.



Niestety szybko okazało się, że zabezpieczenie zaszyte w sterownikach da się obejść podłączając do kary graficznej złącze symulujące obecność monitora. Dlatego też Nvidia zdecydowała się na przeniesienie tego zabezpieczenia do warstwy sprzętowej. GeForce RTX serii 3000 dostarczane do sklepów czerwca 2021 miały mają zmodyfikowane GPU, zawierające sprzętowy limiter wydajności obliczania haszy.



Wydawało się, że jest to zabezpieczenie, które raczej nie powinno zostać przełamane. Nic z tych rzeczy. Pewna grupa osób związana z wydobywaniem kryptowalut już w lipcu 2021 roku twierdziła, że udało się jej wprowadzić modyfikacje skutkujące zwiększeniem limitu obliczania MH/s do 70%, z domyślnych 50%.



Teraz sprawy poszły o krok dalej - osobom trudniącym się wydobywaniem kryptowalut udało się w całości obejść ograniczenie Nvidia, i przywrócić 100% wydajności kart GeForce RTX z serii Ampere w obliczaniu haszy. Wystarczył do tego odpowiednio zmodyfikowany BIOS - wystarczy podmienić oryginalny BIOS kart, na zmodyfikowany, aby otrzymać pełną szybkość wydobywania kryptowalut. Rozwiązanie jest obecnie dostępne dla kart od GeForce RTX 3060 do GeForce 3080 Ti.



Niestety nie jest to dobrą wiadomością dla osób, które liczyły na spadek cen kart graficznych w najbliższych tygodniach i miesiącach.



K O M E N T A R Z E

teraz to ryba (autor: Kosiarz | data: 23/02/22 | godz.: 00:16 )

ceny powoli się prostują, MSI 3070 Ti w MediaExpert za trochę ponad 4 koła.



To już tylko 2x MSRP ;)



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.