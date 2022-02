Wtorek 22 lutego 2022 Core 15. generacji Arrow Lake z potężnym IGP

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:40 Intel niedawno zapowiedział trzy nadchodzące generacje swoich procesorów. Będą to Core 13. generacji (nazwa kodowa Raptor Lake), Core 14. generacji (nazwa kodowa Meteor Lake) i Core 15. generacji (nazwa kodowa: Arrow Lake), których debiut ma następować w 2022, 2023 i 2024 roku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w przypadku Core 15. generacji krzemowy gigant planuje zastosować bardzo wydajnych zintegrowany układ graficzny. Będzie on zawierał aż 320 jednostek wykonawczych (EU) z architekturą XE-HPG 3. generacji (Battlemage). Dla porównania w przypadku aktualnie oferowanych procesorów, czyli Core 12. generacji (Alder Lake-S) zintegrowany układ graficzny składa się z maksymalnie 96 jednostek EU.



Będzie to oznaczać, że wydajność zintegrowanej grafiki w Core 15. generacji będzie nawet kilka razy wyższa, niż w obecnych procesorach Alder Lake.



Przypomnijmy też, że chiplet krzemowy z układem IGP dla procesorów Core 14. generacji (Meteor Lake) i Core 15. generacji (Arrow Lake) ma być wytwarzany w litografii 3nm przez TSMC. Na ten moment nie wiadomo jeszcze ile jednostek EU będzie zawierał IGP w Core 14. generacji (Meteor Lake), ale także w tym przypadku można spodziewać się dużego wzrostu wydajności IGP względem Core 12. generacji i Core 13. generacji.







