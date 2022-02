Środa 23 lutego 2022 Samsung ma problemy z uzyskiem w 4nm litografii

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 19:36 Litografia 4nm to najnowszy proces produkcji układów scalonych udostępniany przez Samsunga. W porównaniu do dotychczasowych litografii 8nm i 10nm, wytwarzane chipów w procesie 4nm zachodzi już przy użyciu nowoczesnej fototechniki naświetlania EUV (Extreme Ultra Violet). Niestety najnowsze informacje wskazują, że proces 4nm Samsunga cierpi na ten sam problem jak kilka jego poprzednich procesorów litograficznych - jakim jest niewielki uzysk, czyli odsetek sprawnych chipów z wszystkich wyprodukowanych. Boleśnie ma przekonywać się o tym Qualcomm, którego procesory Snapdragon 8 są produkowane w 4nm litografii przez Samsunga.



Z dostępnych informacji wynika, że na 100 wyprodukowanych chipów średnio sprawne jest tylko 35 sztuk, co oznacza uzysk na poziomie 35 procent. Dla porównania w fabrykach TSMC uzysk przy produkcji 5nm chipów przekracza 80 procent, a przy produkcji chipów w litografii 4nm przekracza 70 procent.



Z powodu kolejnego rozczarowania współpracą z Samsungiem Qualcomm miał już podjąć decyzję o zamówieniu kolejnej generacji chipów Snapdragom w firmie TSMC w procesie 3nm, rezygnując z oczekiwania na przygotowywany przez Samsunga proces 3nm.



Przypomnijmy, że problemy z niskim uzyskiem w fabrykach Samsunga dotknęły też w 2. połowie 2020 roku firmę Nvidia, która zdecydowała się wytwarzać GPU Ampere do kart GeForce RTX 3000 w 8nm litografii Samsunga. Z ich powodu Nvidia miała wówczas zrezygnować z litografii 4nm dla przyszłych GPU z serii Ada Lovelace i zdecydować o ich produkcji w procesie 5nm od TSMC.



