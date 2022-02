Środa 23 lutego 2022 Karty GeForce RTX 4000 we wrześniu i z bardzo wysokim TDP?

Autor: Zbyszek | źródło: kopite7kimi & Greymon55 | 20:09 W 2. połowie 2022 roku zarówno AMD i Nvidia wprowadzą na rynek nową generację kart graficznych. W przypadku AMD będą to nowe Radeony oparte o 5nm chipy z architekturą RDNA 3, a w przypadku Nvidia będą to karty GeForce RTX serii 40x0 z 5nm chipami GPU o nazwie kodowej Ada Lovelace. W sieci pojawiły się nowe nieoficjalne doniesienia. Według nich pierwsze karty z serii GeForce RTX 40x0 zadebiutują we wrześniu, w postaci trzech flagowych modeli kart z największym układem AD102.



Będą to: GeForce RTX 4080, GeForce RTX 4080 Ti i GeForce RTX 4090. Według doniesień cała trójka ma mieć bardzo wysokie, a wręcz szokujące wskaźniki TDP - odpowiednio 450W dla RTX 4080, 600W dla RTX 4080 Ti i aż 800W dla RTX 4090. Kolejne, wolniejsze karty z serii RTX 40x0, z mniejszymi układami GPU (AD103, AD104) i bardziej typowymi wskaźnikami TDP mają debiutować w nieco późniejszym okresie.



O tym, że nowe generacje kart będą pobierać więcej energii niż dotychczasowe karty mówi się już od dłuższego czasu, jednak przewidywania zakładały wskaźnik TDP około 450W dla najbardziej wydajnej karty z serii RTX 40x0, a nie 800W jak wskazują nowe przecieki. Pozostaje mieć nadzieje, że informacje te nie sprawdzą się w rzeczywistości



