Poniedziałek 28 lutego 2022 Nvidia padła ofiarą hakerów

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 15:02 Hakerzy z grupy CyberKnow poinformowali o swoim skutecznym włamaniu do systemów informatycznych Nvidia. Jak twierdzą, udało im się pozyskać około 1TB danych, a następnie zaszyfrować część wewnętrznych systemów IT producenta kart graficznych GeForce. Wsród pozyskanych danych znajdują się m.in. sterowniki , schematy elektryczne, poufne informacje handlowe i techniczne, oraz firmware do kart GeForce RTX 30x0 (seria Ampere) pozwalające na wyłączenie blokady LHR ograniczającej wydajność wydobywania kryptowalut. O swojej akcji i jej efektach poinformowali na swoim Twitterze.



W zamieszczonym wpisie poprsili Nvidia o kontakt z nimi. W przeciwnym razie zagrozili upublicznieniem pozyskanych danych.



