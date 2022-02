Poniedziałek 28 lutego 2022 Intel wybrał lokalizację dla swojej europejskiej fabryki

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:18 (2) W ciągu 2021 roku plany budowy nowych fabryk układów scalonych na terenie Unii Europejskiej zapowiedzieli dwaj ważni producenci - Intel i TSMC. Obie firmy planują w najbliższych kilku latach ogromne wydatki na budowę nowych zakładów produkcyjnych. Do tej pory Intel jak i TSMC były na etapie poszukiwania dla swoich przyszłych europejskich fabryk odpowiednich, docelowych lokalizacji oraz na etapie definiowania, jak duże będą to zakłady. Z nieoficjalnych informacji sprzed dwóch miesięcy wynikało, że obaj producenci są bliscy zdecydowania o tym, że ich fabryki powstaną na ternie Niemiec.



Najnowsze doniesienia wskazują, że Intel podjął już decyzję w tej sprawie, i wybuduje swoją fabrykę układów scalonych na obrzeżach niemieckiego miasta Magdeburg, leżącego w odległości około 150 kilometrów zarówno od Berlina, jak i Drezna. Oficjalna decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona przez Intela maksymalnie do połowy marca.



Za wyborem tej lokalizacji miała skłonić Intela rozwinięta gospodarka i infrastruktura komunikacyjna naszego zachodniego sąsiada, a także bliskość GlobalFoundries, dająca możliwość potencjalnego współistnienia w zbliżonych procesach logistycznych.







K O M E N T A R Z E

wspaniała wiadomość (autor: ziemowit | data: 28/02/22 | godz.: 15:38 )

dla Niemiec

jakie to zaskakujące...



nie jestem zaskoczony (autor: bajbusek | data: 28/02/22 | godz.: 16:45 )

bo to nie pierwszy i nie ostatni FAB intela w DE



