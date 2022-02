Poniedziałek 28 lutego 2022 Intel szykuje Alder Lake-HX - 16 rdzeniowe CPU dla laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 15:21 Procesory Core 12. generacji (Alder Lake) Intela oferowane są obecnie w trzech wersjach. Dla komputerów stacjonarnych Intel wytwarza Alder Lake-S z 8 wydajnymi rdzeniami i 8 efektywnymi rdzeniami, i ich drugi wariant z mniejszym rdzeniem krzemowym mającym tylko 6 wydajnych rdzeni i 0 efektywnych rdzeń. Dla komputerów przenośnych produkowane są Alder Lake-H, dysponujące mocniejszym układem graficznym oraz 6 wydajnymi rdzeniami i 8 efektywnymi rdzeniami. Tymczasem znany ze sprawdzonych informacji serwis VideoCardz donosi, że Intel przygotowuje jeszcze bardziej wydajne procesy Core 12. generacji dla laptopów. Będą to Alder Lake-HX, wyposażone w 8 wydajnych i 8 efektywnych rdzeni.



W porównaniu do dostępnych już w sprzedaży 14-rdzeniowych Alder Lake-H, nowe 16-rdzeniowe Alder Lake-HX mają mieć wskaźnik TDP zwiększony z 45W do 55W, oraz jeszcze wyższe niż 115W limity PL2. Procesory będą przeznaczone dla najbardziej wydajnych i najdroższych laptopów.







