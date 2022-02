Poniedziałek 28 lutego 2022 Anonymous na wojnie z rządem Władimira Putina

Anonymous to globalna, zdecentralizowana grupa tzw. haktywistów, czyli osób używających komputerów i globalnej sieci Internet do osiągania określonych celów społecznych i politycznych. Anonymous wkraczają do akcji zwłaszcza wtedy, gdzie dzieje się coś niedobrego lub po prostu kontrowersyjnego, a dołączyć może do nich każdy posiadający zdolności hakerskie i chęć ich użycia do dobrych celów. W związku z atakiem wojsk Rosji na Ukrainę, grupa Anonymous w sobotę wypowiedziała bezprecedensową cybernetyczną wojnę przeciwko rządowi Władimira Putina. W jej ramach, jeszcze w sobotę wyłączone zostało wiele rosyjskich portali.



Od dwóch dni nie działąją m.in. strony Kremla, Rosyjskiego Ministerstwa Obrony, Gazpromu. Udało się także wykraść bazę danych Rosyjskiego Ministerstwa Obrony oraz wewnętrzne adres e-mail i numery telefonów ministrów i urzędników rosyjskiego MONu.



Na tym nie skończyło się. W sobotni wieczór przynajmniej na chwilę zhakowana została rosyjska telewizja państwowa, w której puszczano ukraińskie symbole narodowe i muzykę, lub relacje z rosyjskich zbrodni na ukrainie. Anonymous donieśli też o przejęciu części wojskowej komunikacji Rosji.



W niedzielę zablokowane zostały strony służby celnej i usług publicznych Rosji, a na celownik grupy Anonymous trafił też Aleksandr Łukaszenka. W niedzielny wieczór Anonymous zablokowali strony internetowe Białoruskiego ministerstwa komunikacji i informatyzacji, państwowego urzędu przemysłu wojskowego oraz sił zbrojnych Białorusi.



Dziś Anonymous poinformowali o przejęciu witryny rosyjskiej propagandowej agencji informacyjnej TASS i zamieszczeniu na jej stronie odezwy do narodu Rosyjskiego.



Poniżej można zapoznać się z sobotnim materiałem wideo, w którym Anonymous grożą konsekwencjami Putinowi.









