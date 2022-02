Poniedziałek 28 lutego 2022 Ładowarka bezprzewodowa Hama 3w1 Multi dla Apple

Autor: Redakcja | 10:21 W ofercie marki Hama pojawiła się magnetyczna indukcyjna ładowarka o mocy 15 W do bezprzewodowego ładowania najnowszych smartfonów Apple iPhone, słuchawek AirPods i smartwatcha Apple Watch. Współpracuje ze wszystkimi produktami z serii Apple MagSafe i Hama MagLine. Zintegrowany pierścień magnetyczny o maksymalnej mocy wyjściowej 15 W współpracuje z telefonami: Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max. Umożliwia łatwe zadokowanie urządzenia w ładowarce i ustawienie go w optymalnej pozycji do skutecznego ładowania, bez potrzeby ręcznej konfiguracji.



To jednak nie wszystko, bo ładowarka Hama 3w1 MyCharge Multi pozwala też na szybkie i sprawne ładowanie słuchawek mobilnych Apple AirPods. Wystarczy położyć etui ładujące z modelami AirPods 2, AirPods 3 czy AirPods Pro na powierzchni ładującej, by proces zasilania energią rozpoczął się samoczynnie.



Natomiast aby rozwiązać problem rozładowanego zegarka Apple Watch, wystarczy podłączyć kabel ładujący do uchwytu wspomnianego pierścienia i umieścić w nim smartwach.



Co istotne, producent pomyślał o przegubie kulowym. Dzięki niemu łatwo indywidualnie regulować kąt nachylenia uchwytu na smartfon ściśle do swoich potrzeb. Możliwe jest również obracanie iPhone’a o 360 stopni, tak samo jak umieszczenie go w orientacji pionowej albo poziomej. Pełna swoboda.



Pamiętajmy, że technologia Wireless Turbo Fast Charge przekłada się na ekstremalnie szybkie ładowanie, efektywniejsze od klasycznych przewodowych metod. Szybkość ładowania jest przystosowana do konkretnego rodzaju urządzenia. Cena detaliczna wynosi 269 zł.







