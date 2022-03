Środa 2 marca 2022 GeForce RTX 4000 Ada Lovelace otrzyma 16 razy więcej pamięci L3

Autor: Zbyszek | 16:25 Radeony z serii RX 6000 są pierwszymi kartami wykorzystującymi nowy podsystem pamięci nazwany przez AMD Infinity Cache. Opiera się on głównie o bardzo dużą (do 128 MB) i szybką pamięć podręczną trzeciego poziomu, która przejmuje część operacji wykonywanych dotychczas w pamięci GDDR, tym samym odciążając pamięci GDDR, co efektywnie zwiększa jej przepustowość około dwukrotnie. Według najnowszych informacji Nvidia zamierza powielić to rozwiązanie w kartach GeForce z serii RTX 4000 (nazwa kodowa Ada Lovelace).



Układy krzemowe z serii Ada Lovelace mają otrzymać pamięć L3 o pojemności 16-krotnie większej niż chipy z serii Ampere. Flagowy AD102 (około 18000 rdzeni CUDA) ma dysponować 96 MB pamięci L3, mniejszy AD104 ma posiadać 64 MB pamięci L3, chip AD106 otrzyma 48 MB pamięci L3, a najmniejszy chip AD102 otrzyma 32 MB pamięci L3.

Dla porównania chip GA102 znajdujący się na kartach GeForce RTX 3080 i 3090 ma tylko 6 MB pamięci L3, mniejszy GA104 ma 4 MB pamięci L3, a GA106 ma 3 MB pamięci L3.



16-krotne powiększenie pamięci L3 powinno poprawić efektywną przepustowość podsystemu pamięci w kartach GeForce RTX 4000, ale na ten moment trudno stwierdzić, czy będzie to rozwiązanie na tyle dobre co Infinity Cache od AMD. Warto też dodać, że konkurencyjne dla GeForce RTX 4000 karty Radeony RX 7000 mają posiadać nawet 512 MB pamięci Infinity Cache.



