Środa 2 marca 2022 AMD obniża ceny procesorów Ryzen serii 5000

Autor: Zbyszek | 16:25 Debiut dość wydajnych procesorów Intel Core 12. generacji stał się okazją do odświeżenia przez AMD cen swoich Ryzenów serii 5000. Niższe ceny tych procesorów nie są już zaskakujące - w wielu sklepach ceny spadły już kilkanaście tygodni temu, jeszcze pod koniec 2021 roku. Nie była to jednak sytuacja będąca normą, a obniżki często wynikały z akcji specjalnych. Teraz ceny mają spaść na stałe. 16-rdzeniowy Ryzen 9 5950X powinien kosztować 599 USD (zamiast 749 USD), 12-rdzeniowy Ryzen 9 5900X ma kosztować 449 USD (zamiast 549 USD), 8-rdzeniowy Ryzen 7 5800X ma kosztować 349 USD (zamiast 449 USD), a 6-rdzeniowy Ryzen 5 5600X 229 USD - zamiast 299 USD.



Co dość ciekawe - obniżka nie wchodzi jednak w życie jednocześnie dla wszystkich procesorów w każdym sklepie na całym świecie. Na ten moment obniżki dotyczą głównych sieci dystrybucyjnych i dużych sprzedawców, i będą systematycznie obejmować coraz więcej kanałów sprzedaży.



