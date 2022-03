Środa 2 marca 2022 Ryzen 7 5800X 3D, Threadrippery serii 5000 zadebiutują pod koniec marca

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:45 (1) Z najnowszych nieoficjalnych informacji wynika, że firma AMD zaczęła już dostawy na rynek swoich procesorów Ryzen 7 5800X 3D oraz Threadripper 5000. Nowe CPU mają być już dostarczane do dystrybutorów oraz do producentów gotowych komputerów, a ich oficjalna premiera jest planowana przez AMD na drugą połowę marca. Na ten moment prawdopodobną datą oficjalnej premiery jest 21 marca, jednak może ona zostać jeszcze zmieniona. Ryzen 7 5800X 3D to pierwszy konsumencki procesor AMD wyposażony w pamięci 3D V-Cache.



Procesor ma 8 rdzeni ZEN 3 , pamięć L3 o łącznej pojemności 96 MB, i ma być adresowany dla graczy, oferując w grach wydajność około 20 procent wyższą niż Ryzen 7 5800X bez pamięci 3D Cache. Zdaniem AMD będzie to też procesor oferujący więcej klatek na sekundę niż konkurencyjne Core 12. generacji.



Ryzen Threadripper serii 5000 (nazwa kodowa Chagall) to natomiast następcy dotychczasowych Threadripperów serii 3000. Od poprzedników różnią się zastosowaniem nowszych rdzeni ZEN 3, o wyższym wskaźniku IPC i wyższej częstotliwości taktowania. Poza tym wykorzystują one tą samą podstawkę LGA4096, i są zgodne z chipsetami TRX40 i TRX80.



niestety (autor: bajbusek | data: 2/03/22 | godz.: 16:55 )

ale zjechanie z zegarem CPU nie pomoże 5800X 3D w grach ... mimo dodatkowego cache - czarno to widzę. Tym bardziej, że procesor za miesiąc ma być dostępny w zakupie i ZERO testów. Albo będzie na tyle drogi, że lepiej będzie poczekać na AM5 albo wydajność nie zachęci posiadacza AM4 do zmiany obecnego ryzena z serii 5K



