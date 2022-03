Środa 2 marca 2022 Intel chce małej liczby płyt głównych z chipsetami 700 i obsługą DDR4

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:37 Za nami debiut procesorów Intel Core 12. generacji (Alder Lake-S), które stanowią pierwszy od około dekady tak istotny powiew świeżości w ofercie Intela. Poza tym, że są to pierwsze CPU dla komputerów stacjonarnych produkowane w nowszej litografii niż wiekowe 14nm, to Core 12. generacji obsługują też DDR5 i PCI-Express 5.0, a na dodatek zawierają zupełnie nowe rdzenie x86 - w postaci wydajnych rdzeni Golden Cove i energooszczędnych Gracemont. Tymczasem juz za kilka miesięcy, pod koniec lata 2022 roku, na rynku powinny zadebiutować odświeżone wersje tych procesorów w postaci Core 13. generacji o nazwie kodowej Raptor Lake-S.



Nowe CPU otrzymają ulepszone rdzenie x86 Golden Cove w postaci Raptor Cove, dwukrotnie więcej - bo 16 efektywnych rdzeni Gracemont, powiększone pamięci podręczne L2 i L3, dedykowaną jednostkę NPU (Neural Processing Unit) oraz nowe rozwiązania z dziedziny zarządzania energią i taktowaniem zegara.



Wraz z procesorami Core 13. generacji zadebiutują też nowe płyty główne z podstawką LGA 1700, wyposażone w chipsety z serii 700. Z najnowszych informacji wynika, że Intel chce aby liczba płyt głównych z chipsetami serii 700 i obsługą pamięci DDR4 była dużo niższa, niż w przypadku płyt z chipsetami serii 600. Nie powinno to jednak stanowić problemu dla osób zainteresowanych zmontowaniem komputera z nadchodzącymi procesorami Core 13 generacji - nowe CPU mają być kompatybilne z dotychczasowymi płytami z chipsetami serii 600, wśród których występuje dość dobry wybór modeli z obsługą pamięci DDR4.



