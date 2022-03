Środa 2 marca 2022 Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 i Ryzen 5 5500 zadebiutują wkrótce

Autor: Zbyszek | źródło: ChipHell | 23:43 Z najnowszych doniesień wynika, że jeszcze końcem marca na rynku mogą zadebiutować trzy nowe procesory Ryzen serii 5000. Będą to modele Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 i Ryzen 5 5500, które oprócz obniżki cen dotychczasowych procesorów, mają być drugą odpowiedzią AMD na tańsze procesory Intela z serii Core 12. generacji (Alder Lake). Ryzen 7 5700X będzie wolniej taktowaną wersją dotychczasowego procesora Ryzen 7 5800X (349 USD), otrzyma wskaźnik TDP 65W i prawdopodobnie będzie kosztował 279-299 USD. Procesor ma być konkurencją dla Core i5-12600. Ryzen 5 5600 to natomiast niżej taktowana i tańsza wersja dotychczasowego 6-rdzeniowego Ryzena 5 5600X (229 USD).



Procesor będzie kosztował prawdopodobnie 189-199 USD i ma stanowić konkurencję dla Core i5-12400. Trzecia z nowości - Ryzen 5 5500 to natomiast procesor dysponujący 6 rdzeniami, z obsługą 6-wątków (brak SMT), który powinien konkurować z Core i3-12100 i Core i3-12300. Jego spodziewana cena to około 150 USD.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.