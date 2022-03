Wtorek 8 marca 2022 Radeon RX 6950 XT, 6850 XT i 6750 XT zadebiutują pod koniec kwietnia

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:27 Według najnowszych informacji odświeżone modele kart graficznych Radeon serii RX 6000 zadebiutują na rynku pod koniec kwietnia. Mają być to karty Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT i Radeon RX 6650 XT. Otrzymają one szybsze pamięci GDDR6 18 Gbps (zamiast 16 Gbps) oraz rdzenie Navi 21, Navi 22 i Navi 23 w nowszej rewizji, osiągające wyższe taktowanie Boost. Dzięki temu wydajność kart ma byc o około 10 procent wyższa od dotychczasowych wersji. W przypadku karty Radeon RX 6950 XT pogłoski mówią o taktowaniu Boost wynoszącym około 2,5 GHz, zamiast 2,25 GHz jak w modelu Radeon RX 6900 XT.



Z nieoficjalnych doniesień wynika, że obecnie ustaloną datą premiery całej trójki jest 21 kwietnia. Jednak z uwagi na dość duży czas pozostający do premiery, data ta może zostać jeszcze zmieniona przez AMD.



