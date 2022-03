Wtorek 8 marca 2022 Nvidia przejmuje Excelero

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 13:30 Nvidia poinformowała o przejęciu firmy Excelero - izraelskiego producenta wysoko wydajnych rozwiązań typu Software Defined Storage (SDS) dla centrów danych. Zespół inżynierów firmy — w tym jej doświadczeni współzałożyciele z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie HPC, pamięci masowych i sieci, dołączy do działu Data Center Nvidia, rozszerzając portfolio Nvidia o rozwiązania z dziedziny definiowanej programowo wydajnej pamięć masowej. Docelowo inżynierowie Excelero wraz z inżynierami Nvidia mają stworzyć m.in. klastry do wykonywania obliczeń o wysokiej wydajności na dużych porcjach danych.



"Zespół Excelero dołącza do Nvidia, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na obliczenia o wysokiej wydajności i sztuczną inteligencję" — powiedział Yaniv Romem, dyrektor generalny i współzałożyciel Excelero. "Będziemy współpracować z Nvidia, aby zapewnić wsparcie naszym obecnym klientom. W przyszłości z radością możemy zastosować nasze doświadczenie w blokowej pamięci masowej na światowej klasy platformach AI i HPC firmy Nvidia" – dodał.



Założona w 2014 r. firma Excelero opracowała m.in. NVMesh, oprogramowanie, które zarządza i zabezpiecza wirtualne macierze dysków flash NVMe jako blokową pamięć masową dostępną w chmurach publicznych i prywatnych. Oprogramowanie Excelero zyskało uznanie użytkowników za wysoką przepustowość, niskie opóźnienia i obsługę kontenerów Kubernetes. Firma Excelero była też bliskim partnerem innej izaelskiej firmy - Mellanox, zakupionej przez Nvidia przed rokiem.



