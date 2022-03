Wtorek 8 marca 2022 Apple przedstawia procesory M1 Ultra

Autor: Zbyszek | źródło: Apple | 20:30 Jesienią 2021 roku firma Apple zaprezentowała dwa nowe modele swoich autorskich procesorów - M1 Pro i M1 Max, będące większymi kuzynami wprowadzonego końcem 2020 roku procesora Apple M1. Zamiast 4 wydajnych i 4 oszczędnych rdzeni (jak w pierwszym M1), procesory M1 Pro i M1 Max otrzymały 8 wydajnych rdzeni i 2 oszczędne rdzenie, oraz znacznie większe zintegrowane IGP, z 2048 jednostkami wykonawczymi (w M1 Pro) lub 4096 jednostkami wykonawczymi (w M1 Max). Teraz przyszła pora na pokaz pełni możliwości Apple - w postaci debiutującego wlaśnie procesora M1 Ultra.



Jest on adresowany do najbardziej wydajnych komputerów stacjonarnych, wykorzystuje budowę typu MCM (Multi Chip Module) i składa się z dwóch połączonych ze sobą procesorów M1 Max, wyposażonych w zunifikowaną pamięć RAM dla CPU i GPU o przepustowości 800 GB/s i pojemności do 128 GB. Interfejs łączący oba rdzenie krzemowe ma natomiast przepustowość 2,5 TB/s.



Zdaniem Apple, M1 Ultra oferuje wyższą wydajność CPU niż Core i9-12900K, wyższą wydajność grafiki 3D niż GeForce RTX 3090, pobierajac znacznie mniej energii elektrycznej od obu konkurentów - w przypadku zastosowań CPU pobór energii przez M1 Ultra ma wynosić około 1/3 z tego, ile pobiera Core i9-12900K.



Sumarycznie M1 Ultra składa się ze 114 miliardów tranzystorów, i jest wytwarzany w litografii 5nm TSMC. Procesor trafi do flagowych modeli komputerów iMac.







