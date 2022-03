Środa 9 marca 2022 Ryzen 7 5800X 3D z 3D V-Cache nie będzie procesorem do podkręcania?

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:27 Wielkimi krokami zbliża się debiut procesora Ryzen 7 5800X 3D - pierwszego konsumenckiego procesora wyposażonego w rozwiązanie 3D V-Cache - czyli 64 MB dodatkowej pamięci podręcznej L3 umieszczonej na dodatkowej warstwie krzemowej i połączonej z zasadniczą pamięcią L3 pionowymi połączeniami typu TSV. Dzięki 3D V-Cache łączna pojemność pamięci L3 wzrasta z 32 MB do 96 MB, co według AMD zwiększa o 15-25 procent liczbę generowanych klatek na sekundę, W efekcie w grach 3D Ryzen 7 5800X 3D ma być wyraźnie szybszy niż dotychczasowy Ryzen 7 5800X, i bardziej wydajny niż Core i9-12900K.



W sieci pojawiły się nowe informacje na temat tego procesora. Według nich, zostanie on wyceniony na 449 USD, czyli tyle ile kosztował Ryzen 7 5800X przed obniżką ceny. Nie będzie to też procesor adresowany dla overclokerów.



Firma AMD miała przekazać producentom płyt głównych instrukcję, aby w nowych wersjach BIOSu, dodających obsługę procesora Ryzen 7 5800X 3D zawrzeć też funkcję dezaktywującą opcje umożliwiające podkręcanie procesora, jeśli zainstalowanym w płycie procesorem będzie właśnie Ryzen 7 5800X 3D.



Przypomnijmy, że ten 8-rdzeniowy CPU ma być taktowany zegarem bazowym 3,4 GHz i Turbo 4,5 GHz, czyli częstotliwościami nieco niższymi niż Ryzen 7 5800X bez dodatkowej pamięci 3D V-Cache.







