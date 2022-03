Środa 9 marca 2022 Karty Intel ARC mogą zadebiutować w maju lub czerwcu

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:38 Latem 2021 roku Intel ogłosił, że jego długo oczekiwane karty graficzne ARC trafią do sprzedaży w 1. kwartale 2022 roku, aby konkurować z modelami GeForce RTX od Nvidia i Radeon od AMD. Kolejne miesiące mijają, a w sprawie tej premiery nie dzieje się nic. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku pojawiły się informacje, że premiera kart Intel ARC zaliczy opóźnienie do 2. kwartału 2022 roku, co potwierdziło się później, gdy Intel nie wspomniał o nich nic podczas styczniowych targów CES. Z najnowszych nieoficjalnych informacji wynika, że debiut kart Intel ARC może nastąpić w maju lub czerwcu.



Intel ogłosił właśnie, że w dniach 10-11 maja odbędzie się wydarzenie pod nazwą Intel Vision 2022. Spekuluje się, że własnie wtedy nastąpi pierwsza oficjalna prezentacja kart Intel ARC, wraz z podaniem większej liczby szczegółów na ich temat, takich jak nazwy modeli, ceny i spodziewana wydajność. Następnie karty mają trafić do sprzedaży pomiędzy końcem maja a końcem czerwca 2022 roku.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.