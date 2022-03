Poniedziałek 14 marca 2022 Tylko dwa iPhone 14 otrzymają nowy chip A16 Bionic

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 11:36 Początkiem jesieni, jak co roku odbędzie się premiera nowej serii smartfonów Apple. Tegoroczne modele otrzymają nazwę iPhone 14, i podobnie do poprzedników będą dostępne w kilku wersjach różniących się m.in. wielkością i przekątną ekranu. Z najnowszych informacji wynika, że różnice specyfikacji pomiędzy poszczególnymi modelami z serii iPhone 14 będą większe niż u poprzedników - tylko niektóre modele z nowej serii otrzymają procesory A16 Bionic, a pozostałe otrzymają chipy A15 Bionic, takie same jak stosowane w serii iPhone 13. Procesor A16 Bionic będzie wytwarzany w litografii 4nm przez TSMC.





Według nieoficjalnych danych zostanie on zastosowany w smartfonach iPhone 14 Pro oraz IPhone 14 Pro Max. Natomiast iPhone 14 oraz iPhone 14 Max będą wykorzystywać starszy chip A15 Bionic (litografia 5nm). Kolejna różnica dotyczy typu pamięci RAM - smartfony z chipem A16 Bionic otrzymają pamięci LPDDR5, a z A15 Bionic - pamięci LPDDR4.



Kolejne informacje wskazują też, że w serii iPhone 14 zabraknie modelu z dopiskiem Mini - jeśli tak się stanie ostatnim "małym" smartfonem Apple może być iPhone 13 mini.





