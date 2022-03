Poniedziałek 14 marca 2022 Apple szykuje jeszcze większy procesor z serii M1

Autor: Zbyszek | 11:19 W ubiegłym tygodniu firma Apple zaprezentowała swój nowy wydajny procesor przeznaczony dla komputerów stacjonarnych iMac - w postaci chipu M1 Ultra. Składa się on z dwóch połączonych ze sobą procesorów M1 Max, które są umieszczone w jednym chipie krzemowym i wyposażone w zunifikowaną pamięć RAM dla CPU i GPU o przepustowości 800 GB/s i pojemności do 128 GB. Sumarycznie M1 Ultra ma 16 wydajnych i 4 oszczędne rdzenie CPU oraz dwa układy graficzne, każdy z 4096 jednostkami wykonawczymi. Tymczasem najnowsze doniesienia wskazują, że Apple przygotowuje premierę jeszcze większego procesora z serii M1.



Będzie on podwójnym M1 Ultra, czyli będzie składał się z czterech procesorów M1 Max.. Nowy procesor ma mieć łącznie 40 rdzeni CPU (32 wydajnych, 8 oszczędnych), ma zostać zaprezentowany we wrześniu i trafi do najbardziej wydajnych komputerów z serii Mac Pro.



