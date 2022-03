Poniedziałek 14 marca 2022 Nvidia przygotowała nową wersję GA102 dla GeForce RTX 3090 Ti

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 10:33 W ciągu najbliższych kilku tygodni powinien nastąpić debiut karty GeForce RTX 3090 TI. Przypomnijmy, że karty te miały trafić do sklepów jeszcze w styczniu, ale przed ich premierą okazało się, że działają nie do końca prawidłowo, i ich premiera musi zostać odłożona na później. Według doniesień karty GeForce RTX 3090 TI nie przeszły przedpremierowych testów jakości, a Nvidia została zmuszona do poprawienia konstrukcji płytki drukowanej kart oraz lepszego dopracowania BIOSu. Zakres koniecznych modyfikacji mógł być większy - z dostępnych informacji wynika, że finalna wersja GeForce RTX 3090 Ti ma zmodyfikowany chip GA102, w postaci GA102F.



Przypomnijmy, że GeForce RTX 3090 Ti otrzyma pełną wersję chipu GA102 z 10752 rdzeniami CUDA, wyższe o około 150 MHz (w porównaniu do GeForce RTX 3090) częstotliwości taktowania GPU, oraz szybsze pamięci GDDR6X 21 Gbps (zamiast 19,5 Gbps). Niestety wszystko to będzie okupione wskaźnikiem TDP wynoszącym aż 450W.



