Flowplayer staje się wiodącą internetową platformą do publikacji plików wideo

Rozwój Internetu sprawia, że użytkowane są coraz bardziej zaawansowane media przekazu. Na początku skupiano się przede wszystkim na plikach tekstowych. Kiedy przeciętny domowy Internet zaczął przyspieszać, pojawiało się coraz więcej obrazów, aż w końcu przyszły pliki wideo i streaming online. Kiedy dostęp do łącza przewodowego/bezprzewodowego o przepustowości około 10 Mb/s nie był już problemem, przeglądanie takich treści nie stanowiło już dla nikogo problemu. To otworzyło furtkę rozwoju dla przedsiębiorstw oferujących takie usługi jak Flowplayer. W tym wywiadzie przeprowadzonym dla portalu European Business Review można dowiedzieć się wszystkiego o aktualnej działalności firmy, jej planach rozwoju oraz przyszłości.



Czym właściwie są narzędzia pokroju Flowplayer?



Żeby odpowiednio zrozumieć ideę wyświetlania plików wideo w Internecie, wystarczy rozejrzeć się po stronach, które odwiedza się na co dzień. Praktycznie każda witryna oferuje lub potrzebuje jakiegoś medium do wyświetlania plików wideo. Dzisiejszy odbiorca wręcz oczekuje, że dane informacje zostaną mu przedstawione w tej znacznie przystępniejszej formie. W tym momencie można skorzystać z prostych narzędzi do zarządzania i wyświetlania plików wideo lub wybrać profesjonalne usługi, po które sięgają najwięksi w branży.



Platforma Flowplayer.com zapewnia kompleksowe usługi z zakresu publikowania i optymalizacji treści wideo dla różnego rodzaju działalności. Firma współpracuje z takimi gigantami jak IBM, MIT, HBO, Disney, czy NASA, co samo w sobie dowodzi możliwościom, jakie zapewnia.



Główne aspekty działalności usługi obejmują:



• Platformę do plików wideo – wygodne i profesjonalne narzędzie, które idealnie współgra z najnowocześniejszymi rozwiązaniami z zakresu projektowania platform internetowych.

• Odtwarzacz plików wideo – narzędzie do zarządzania i odtwarzania plików wideo przez Internet. Dostosowanie do technologii HTML5 sprawia, że wszystkie treści są łatwo dostępne z dowolnego medium – czy to komputer, telefon, czy telewizor.

• Streaming na żywo – przesyłanie obrazu na żywo to coraz popularniejsza forma przedstawiania treści. Odpowiednio dostosowana platforma nie tylko pozwoli na duże możliwości realizowania transmisji, ale także późniejszej jej obróbki i analizy oglądalności i innych statystyk.

• Możliwość dostosowania monetyzacji – zaawansowane narzędzia tego typu umożliwiają swoim użytkownikom opcje zaawansowanego dostosowania opcji monetyzacji w celu zmaksymalizowania przychodów z reklam.



Coraz więcej gigantów branży skłania się do korzystania z opcji tego typu, pomijając popularne serwisy do udostępniania plików wideo, które określają swoje własne, często niekorzystne dla przedsiębiorcy, warunki użytkowania.



Zaspokojenie nieustannie zwiększającego się zapotrzebowania na treści wideo



Jak zostało już wspomniane, rozwój Internetu powoduje nieustanną ewolucję prezentowanych w nim treści. Jednak wideo wydaje się ostatnim medium, którego można się spodziewać. Oczywiście w przyszłości czekają rzeczy pokroju VR i AR, ale są one mocno powiązane z tym typem przekazu i jeśli pojawi się takie zapotrzebowanie, to platformy do wideo z pewnością się do tego dostosują. Tak samo, jak zrobiły to w przypadku streamingu.



Doskonałym przykładem pokazującym, jak bardzo rozwinął się ten rynek w ciągu ostatnich dwóch dekad, są popularne platformy społecznościowe i sukces, jaki osiągały w ciągu ostatnich dwóch dekad. Najpierw pojawił się Facebook – przekaz tekstowy, następnie Instagram – przekaz w postaci obrazu, a największym hitem ostatnich lat jest Tiktok – przekaz wideo. Gdyby zrobić badanie społeczne – z pewnością wynik powiedziałby, że to właśnie przekaz wideo z tych wszystkich jest najskuteczniejszy. Tiktok cieszy się ogromną popularnością i nie bez powodu – po prostu wykorzystał trendy.



Koniec hegemonów umożliwiających publikowanie wideo w Internecie?



Usługi, jakie oferuje między innymi Flowplayer, są odpowiedzią na chęć wyjścia niektórych branż spod „jarzma” potężnych platform, które przez dłuższy czas niepodzielnie rządziły na rynku, ponieważ nie miały konkurencji. Teraz każdy może nabyć odpowiednie narzędzia i to nie wymagając nawet dużych nakładów finansowych. Wystarczy niewielka inwestycja, a można otworzyć własną platformę do plików wideo, uniezależniając się od firm, które czerpią ogromne korzyści z działalności innych przedsiębiorców. Trend ten trwa już od jakiegoś czasu i trzeba przyznać, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, umożliwiające zdrową konkurencję na rynku treści wideo w Internecie.



