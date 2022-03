Poniedziałek 14 marca 2022 Ryzen 7 5800X 3D i sześć innych nowych procesorów trafia do oferty AMD

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:36 (2) Firma AMD oficjalnie zaprezentowała dziś siedem nowych procesorów konsumenckich z serii Ryzen. Nowe CPU są dedykowane dla komputerów stacjonarnych, zgodne z podstawką AM4, a najbardziej wydajnym z nich jest Ryzen 7 5800X 3D - wyposażony w 8 rdzeni ZEN 3 (obsługa 16 wątków) oraz dodatkową pamięć L3 typu 3D V-Cache. Procesor trafi do sprzedaży 20 kwietnia, w cenie 449 USD. Oprócz niego debiutuje też 6 innych modeli ze średniej i niższej półki cenowej. Są to Ryzen 7 5700X (299 USD), Ryzen 5 5600 (199 USD) i Ryzen 5 5500 (159 USD) z rdzeniami ZEN3, oraz Ryzen 5 4600G (154 USD), Ryzen 5 4500 (129 USD) i Ryzen 3 4100 (99 USD) z rdzeniami ZEN2.



Ryzen 7 5700X to procesor z 8-rdzeniami, wskaźnikiem TDP 65W i będący nieco wolniej taktowaną wersją dotychczasowego procesora Ryzen 7 5800X (obecna cena 349 USD). Ryzen 5 5600 i Ryzen 5 5500 to procesory 6-rdzeniowe z obsługą 12 wątków - droższy z nich bazuje na rdzeniu Vermeer, a tańszy na chipie krzemowym Cezanne z wyłączonym IGP.



Nowe procesory z serii Ryzen 4000 to natomiast monolityczne APU Renoir wyposażone w 6 lub 4 rdzeni ZEN 2. Dokładne specyfikacje i częstotliwości taktowania są widoczne niżej.







K O M E N T A R Z E

za pozno (autor: MacLeod | data: 15/03/22 | godz.: 20:33 )

lallalaaa



AMD (autor: Conan Barbarian | data: 15/03/22 | godz.: 20:52 )

Lepiej było już tłuc to co jest, ale ceny zbić, niż tworzyć nowe byty. Jedynie ten 4600G to dobre uzupełnienie na rynku.



