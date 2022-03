Poniedziałek 14 marca 2022 Intel zapowiada nowe inwestycje w Europie, w tym także w Polsce

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:55 (1) Intel oficjalnie ogłosił plan inwestycji w produkcję półprzewodników na terenie Europy. Krzemowy gigant zainwestuje w Europie ponad 33 miliardy Euro na budowę nowych, lub rozbudowę istniejących placówek. Główną inwestycją będzie nowa fabryka układów scalonych na obrzeżach niemieckiego miasta Magdeburg, leżącego w odległości około 150 kilometrów zarówno od Berlina, jak i Drezna. Koszt budowy fabryki wyniesie 17 miliardów Euro. Prace budowlane ruszą w 2023 roku, a gotowość do produkcji chipów na masową skalę wyznaczono na nie później niż początek 2027 roku.



Oprócz tego Intel wyda 12 miliardów dolarów na modernizację i rozbudowę swojej dotychczasowej fabryki w Irlandii, wraz z przystosowaniem jej linii produkcyjnych do wytwarzania chipów w przyszłych, najnowszych procesach litograficznych.



Pozostałe 4 miliardy Euro zostaną przeznaczone na rozbudowę ośrodków badawczo-rozwojowych w Gdańsku w Polsce, oraz Plateau de Saclay we Francji. Gdańska placówka Intela ma powiększyć się o około 50 procent, zajmując się nadal opracowywaniem rozwiązań z zakresu głębokich sieci neuronowych, dźwięku, grafiki, centrów danych i przetwarzania w chmurze.





Ponadto Intel nawiąże współpracę z firmą STMicroelectronics, dzięki której część technologii Intela trafi na zasadzie licencji do fabryki układów scalonych tej firmy zlokalizowanej w Agrate Brianza. Włoski rząd ma wesprzeć tą inwestycję kwotą 4,5 miliarda Euro, dzięki czemu po południowej stronie Alp powstawać będą nowoczesne układy scalone. Ta inwestycja na wykreować około 1500 nowych miejsc pracy dla kadry inżynierskiej.







Wizualizacja nowej europejskiej fabryki Intela



K O M E N T A R Z E

Intel (autor: Conan Barbarian | data: 15/03/22 | godz.: 21:02 )

Ponieważ wszystkie moje prognozy zawsze się sprawdzały, więc czas na kolejną. Intel do 2030 pozamiata wielu, w tym zdeklasuje TSMC, które razem z całą Formozą zostanie wcielone do Chin. AMD daję jakieś 25%, że wyjdzie obronną ręką ze starcia z Intelem.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.