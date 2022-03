Czwartek 17 marca 2022 Ryzen 7 5800X 3D - AMD potwierdza brak możłiwości podkręcania

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:57 20 kwietnia w ofercie AMD pojawi się procesor Ryzen 7 5800X 3D, czyli pierwszy konsumencki CPU wyposażony w dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache, czyli 64 MB pamięci podręcznej L3, umieszczone w dodatkowej warstwie nad rdzeniem krzemowym CCD. Nowy CPU będzie wyposażony w 8 rdzeni ZEN 3 i taktowany zegarem bazowy 3,4 GHz oraz zegarem Turbo do 4,5 GHz, a dzięki dodatkowej pamięci podręcznej ma oferować o kilkanaście procent wyższą wydajność w zadaniach wrażliwych na przepustowość podsystemu pamięci cache i RAM, takich jak np. gry 3D.



W efekcie według AMD w grach 3D nowy Ryzen 7 5800X 3D ma być wyraźnie szybszy niż dotychczasowy Ryzen 7 5800X, i bardziej wydajny niż Core i9-12900K.



Początkiem marca w sieci pojawiły się jednak informacje, że Ryzen 7 5800X 3D nie będzie dedykowany do podkręcania. Teraz te informacje oficjalnie potwierdził Robert Hallock z AMD, informując o tym, że w przypadku zainstalowania procesora Ryzen 7 5800X 3D funkcje pozwalające na manualny overcloking będą zablokowane.



Powodem tego stanu rzeczy ma być fakt, że dodatkowa pamięć podręczna musi być taktowana tym samym zegarem co główny rdzeń CCX, a niestety jej taktowanie nie skaluje się tak dobrze wraz ze wzrostem napięcia zasilającego. Przy napięciu zasilającym 1,35 V taktowanie uzyskiwane przez 3D V-cache ma być takie samo jak przy wartościach rzędu 1,5-1,6V. Z tego powodu podkręcanie procesora Ryzen 7 5800X poza fabryczne wartości nie ma sensu, a dodatkowo zwiększa ryzyko jego uszkodzenia.



Na osłodę pozostaje fakt, że będzie można regulować taktowania magistrali Infinity Fabric i zintegrowanego kontrolera pamięci DRAM.



