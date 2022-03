Czwartek 17 marca 2022 Oficjalna premiera skalowania FidelityFX Super Resolution 2.0 od AMD

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 20:46 Firma AMD oficjalnie zaprezentowała drugą generację swojej technologii supersamplingu o nazwie FidelityFX Super Resolution. Jest to technika polegająca na podniesieniu rozdzielczości wyrenderowanego obrazu wraz z częściową eliminacją efektów ubocznych tej konwersji. Pozwala to uzyskać więcej klatek na sekundę, niż gdyby grafika była renderowana natywnie w rozdzielczości takiej jak uzyskiwanej poprzez supersampling, FidelityFX Super Resolution 2.0 działa na tej samej zasadzie co FSR 1.0 i nadal nie wymaga obecnosci w GPU dodatkowych specjalizowanych jednostek. Oferuje przy tym wyższą jakość obrazu niż FSR 1.0



Według AMD, FidelityFX Super Resolution 2.0 w trybie Performacne zapewnia jakość porównywalną z trybem Quality dotychczasowego rozwiązania FidelityFX Super Resolution 1.0, przy wydajności takiej, jak zapewnia FSR 1.0 w trybie Performance.



W trybie Quality, obraz generowany przez FidelityFX Super Resolution 2.0 ma natomiast przewyższać jakością, ostrością i szczegółowością obraz uzyskiwany bez użycia FSR 2.0 w natywnej rozdzielczości. AMD podkreśla też, że FSR 2.0 jest wolne od wad występujących w Nvidia DLSS, takich jak np. rozmycie i zniekształcenie krawędzi szybko poruszających się obiektów, czy ghosting.











