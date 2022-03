Czwartek 17 marca 2022 Core i9-12900KS jest już w drodze do sklepów, nowe dane o TDP

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:18 Podczas styczniowych targów CES Intel oficjalnie ogłosił, że jeszcze w tym kwartale jego oferta powiększy się o nowy flagowy procesor konsumencki - Core i9-12900KS. Będzie to selekcjonowana, wyżej taktowana i limitowana wersja "zwykłego" Core i9-12900K, sprzedawana bez dołączonego systemu chłodzenia i dedykowana wyłącznie dla entuzjastów. Niezależne źródła donoszą, że procesor jest już transportowany do sprzedawców. Oficjalny debiut Core i9-12900KS powinien nastąpić w ostatnich dniach marca lub pierwszych dniach kwietnia, a jego spodziewana cena to 700-750 USD, czyli około 100 dolarów więcej aniżeli kosztuje Core i9-12900K.



Core i9-12900K będzie miał limit taktowania Turbo pojedynczego rdzenia ustawiony na 5,5 GHz, a limit taktowania Turbo dla wszystkich rdzeni na 5,2 GHz - po 0,3 GHz więcej niż w "zwykłym" Core i9-12900K.



Nowe informacje dotyczą taktowania bazowego rdzeni efektywnych, które zostanie podniesione z 3,2 GHz do 3,4 GHz (turbo bez zmian, wynoszące 3,9 GHz), oraz wskaźników TDP i PL2 (określanego również jako MTP - "maximum turbo power"). Okazuje się, ze nie wzrosną one tak drastycznie jak przewidywano - wskaźnik TDP wynosi 150W (zamiast 125W), a limit PL2 został podniesiony z 241W do 260W.



Na ten moment niewiadomą pozostaje liczba sztuk, jaka zostanie dostarczona na rynek.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.