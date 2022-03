Wtorek 22 marca 2022 Premiera procesorów AMD EPYC Milan-X z pamięcią 3D V-Cache

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:01 Firma AMD ogłosiła dziś wprowadzenie do sprzedaży pierwszych na świecie procesorów do centrów danych, które wykorzystują warstwowo składane rdzenie krzemowe. Są to procesory EPYC 3. generacji z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache, znane także pod nazwą kodową Milan-X. Są to procesory wyposażone w do 64-rdzeni ZEN 3 oraz łącznie nawet 768 MB pamięci podręcznej L3. Procesory są dedykowane do obliczeń technicznych inżynierskich i specjalistycznych - w przypadku symulacji lotniczych i kosmicznych jest to do 80 procent, w przypadku symulacji testów zderzeniowych samochodów - około 50 procent, oraz 30-40 procent w przypadku obliczeń związanych z dynamiką płynów czy wytrzymałością struktur.



Nowe procesory są już dostępne w ofercie producentów serwerów, a także w postaci maszyn wirtualnych Microsoft Azure serii HBv3.







