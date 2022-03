Wtorek 22 marca 2022 Nvidia przedstawia architekturę Hopper i chip H100 dla centrów danych

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 19:57 (3) Nvidia podczas swojej transmisji online o nazwie GTC 2022 (GeForce Technology Conference) zaprezentowała kilka nowości. Z powodu tematyki poświęconej w całości rozwiązaniom z dziedziny sztucznej inteligencji, wydarzenie odbywało się pod hasłem I AM AI. Szef Nvidia, Jensen Huang, i kilka innych osób zaprezentowało najnowsze osiągnięcia Nvidia w dziedzinie rozwoju technologii i oprogramowania związanego ze sztuczną inteligencją. Entuzjazm z jakim szef Nvidia wypowiada się o tych zagadnieniach możne oznaczać poważne zaangażowane Nvidia w rozwoju tej branży technologii. Główną nowością sprzętową jest architektura Hopper dedykowana dla GPU do obliczeń i centrów danych.



W porównaniu do Ampere, architektura Hopper wprowadza dwukrotny wzrost wydajności obliczeń w trybie INT8 i FP8, oraz jednostki Tensor Core 4 generacji o dwukrotnie większej wydajności obliczeń na macierzach w porównaniu to rdzeni Tensor 3. generacji z architektury Ampere. Nvidia postawiła też na kwestie związane z bezpieczeństwem, chwaląc się przygotowaniem architektury Hopper w taki sposób, aby nie zostały w niej odkryte żadne luki bezpieczeństwa. Tak jak Ampere, GPU z architekturą Hopper otrzymały funkcję MIG (Multi Instance GPU), pozwalająca na jednym układzie graficznym uruchomić do 8 równoległych instancji GPU - symulując obecność wielu mniejszych układów graficznych. Nowością jest jednak pełna izolacja tych instancji poprzez ich wewnętrzną wirtualizację w GPU wraz pełną wirtualizacją warstwy I/O. Nowością są też nowe instrukcje DPX przyspieszające do 7-krotnie obliczenia z użyciem kilku specjalizowanych algorytmów, m.in. obliczenia za pomocą algorytmów Smith-Waterman i Floyd-Warshall.



Na bazie architektury Hopper powstał chip H100, który zawiera około 80 miliardów tranzystorów i jest wytwarzany w litografii TSMC 4nm. Zawiera on łącznie 8 głównych bloków GPC, w których umieszczono 114 jednostek SM (każdy ze 128 rdzeniami CUDA). Łączna liczba rdzeni CUDA w H100 to 14592, czyli ponad dwukrotnie więcej w porównaniu do Nvidia A100. Chip H100 jest zgody z PCI-Express 5.0, NV-Link 4. generacji, i współpracuje z 6 stosami pamięci HBM2e lub HBM3.



Wraz z innymi ulepszeniami, zwiększonymi częstotliwościami taktowania, wydajność chipu H100 ma być 3-krotnie wyższa niż A100, oraz 6-krotnie wyższa w obliczeniach typu INT8, FP8 i obliczeniach macierzowych z udziałem jednostek Tensor.



Nvidia będzie oferować serwerowe karty rozszerzeń z chipem H100 w dwóch wersjach - wersja ze złączem PCIe x16 i wskaźnikiem TDP 350W, oraz wersja z SMX z TDP 700W.



Oprócz architektury Hopper i chipów H100 , Nvidia zaprezentowała szereg nowych informacji na temat rozwoju oprogramowania z dziedziny sztucznej inteligencji oraz oprogramowania Omniverse do tworzenia cyfrowych kopii świata. Więcej o tym można zobaczyć na załączonym materiale wideo (od 52 minuty).













K O M E N T A R Z E

H100 (autor: Conan Barbarian | data: 22/03/22 | godz.: 20:49 )

Ostra jazda, kosmiczne parametry. AMD właśnie zobaczyło jak F1 odjechało w przyszłość.



nooo (autor: mirek190 | data: 22/03/22 | godz.: 20:53 )

Mocno sie rozwijaja ....



Mnie osobiście podoba mi się podejście do przyszłych generacji (autor: Mario1978 | data: 22/03/22 | godz.: 21:16 )

takich układów bez żadnych ustępstw. Przechodzą na N4 a nie ograniczają koszty by móc skorzystać z N5. To są układy cholernie drogie dlatego niech im się dobrze wiedzie bo potrzeba konkurencji. To jest takie napędzanie konkurencji. Byle się nie okazało, że Uniwersalność jednostek w AMD będzie jednak wiodła prym by tej miniaturyzacji i ich architektura jest bardziej / lepiej na to przygotowana. Muszą to robić bo Chińskie marki typu Huawei nie śpią.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.